Ο David Gaut είχε μετακομίσει στην περιοχή έξι εβδομάδες νωρίτερα. Είχε φυλακιστεί το 1985 για τη δολοφονία του 17 μηνών Chi Ming Shek και αφέθηκε ελεύθερος το 2017.

Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι είχε κρύψει το ανατριχιαστικό παρελθόν του και έλεγε ότι έκανε φυλακή επειδή σκότωσε στρατιώτη και όχι ένα μικρό παιδί.

Ήταν τρεις γείτονές του που τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου όταν ανακάλυψαν το σκοτεινό παρελθόν του. Βρέθηκε νεκρός με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο το Σάββατο. Σε απόσταση 11 μιλίων από εκεί που ο ίδιος είχε σκοτώσει το 17 μηνών αγοράκι Chi Ming Shek.

Family of baby murdered by David Gaut say they did not know he was being released https://t.co/JvyzSt7HWu pic.twitter.com/6HSfFroJS1

Οι Darren Evesham, 47, David Osbourne, 51 και Ieuan Harley, 23, όλοι από το New Tredegar, κατηγορούνται για τη δολοφονία του.

Η μητέρα του Chi Ming Shek, Jane Pickthall, σοκαρίστηκε από τα νέα της δολοφονίας του. Αρνήθηκε να σχολιάσει τη δολοφονία του από γείτονές του.

My latest piece about child-killer David Gaut took me to the lovely Cathays Heritage Library to dig out the original Echo articles from 1985. And I got to use a microform for the first time too. https://t.co/bKRFxKenDV @cdflibraries pic.twitter.com/7gVdnn4FyZ

— Anna Lewis (@AnnaLisHolck) August 8, 2018