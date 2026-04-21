Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα για εμπρησμό τζαμιού στις διαδηλώσεις Ιανουαρίου και διασυνδέσεις με ισραηλινές υπηρεσίες

Στην εκτέλεση ενός άνδρα, προχώρησε το Ιράν σήμερα Τρίτη (21.04.2026) ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ήταν ηγετικό μέλος δικτύου συνδεδεμένου με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και ότι έβαλε φωτιά σε τζαμί στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Mizan News Agency.

Το Mizan ταυτοποίησε τον εκτελεσθέντα ως Αμιραλί Μιρτζαφαρί, αναφέροντας ότι είχε καταδικαστεί για εμπρησμό στο τζαμί Qolhak στην Τεχεράνη, καθώς και για ηγετικό ρόλο σε δραστηριότητες που θεωρήθηκαν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και η εκτέλεση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες καταστάλθηκαν βίαια, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης καταστολής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.