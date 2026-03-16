Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ χρειάζεται την Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ, όμως το Πεκίνο παραμένει απρόθυμος θεατής

Το ύστατο χαρτί του φαίνεται πως παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ που βλέπει την παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ώρες έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μόλις δυο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Η Κίνα φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, με το κλείσιμο της βασικής θαλάσσιας οδού από το Ιράν, έχει διακοπεί περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, προκαλώντας μια σειρά από κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ κάλεσε την Κυριακή (15.3.26) την Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία να συνεργαστούν για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενώ προσπαθεί να εκβιάσει την εμπλοκή χωρών του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως αν δεν βοηθήσουν το μέλλον για το ΝΑΤΟ θα είναι «πολύ κακό».

Δείτε live όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να γνωρίζει εάν η Κίνα θα βοηθήσει πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χωρίς σαφή απάντηση ενδέχεται να αναβάλει το ταξίδι του.

«Είναι απολύτως λογικό όσοι επωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε. «Πιστεύω ότι και η Κίνα θα πρέπει να βοηθήσει» σημείωσε.

Η απαίτηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Πεκίνο να διακινδυνεύσει στρατιωτικά μέσα σε μια σύγκρουση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ εναντίον μιας χώρας με την οποία η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ασίας, το Πεκίνο εμφανίζεται καλύτερα προετοιμασμένο για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, έχει διαφοροποιήσει τις εισαγωγές και έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικά και ηλιακά πάρκα, καθώς και στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ εφόσον το πετρέλαιο πωλείται σε κινεζικό νόμισμα, το γουάν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα ενδέχεται να επιλέξει στάση αναμονής, καθώς βρίσκονται σε πλεονεκτική στρατηγική θέση.

Η Κίνα, ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους του Ιράν και ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου του, έχει ακόμη λιγότερους λόγους για να σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ. Το Πεκίνο έχει καταδικάσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν και έχει ζητήσει να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως η Κίνα θα επωφεληθεί αν αποκατασταθεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Εξάλλου, το Πεκίνο είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το 2023, όταν μεσολάβησε για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας.