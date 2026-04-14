Ανάλυση CNN: Πιθανό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν τη λήξη της εκεχειρίας

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν οδήγησαν σε κάποια συμφωνία, βέβαια αξιωματούχοι θωρούν ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοικτές και δεν είναι απίθανο να συνεχιστούν πριν την λήξη της εκεχειρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να επανεκκινήσει τις απευθείας επαφές με την Τεχεράνη, εφόσον διαπιστώσει ότι το Ιράν έχει πρόσθεση να συμβιβαστεί με τους όρους της Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ μάλιστα εξετάζουν το ενδεχόμενο δεύτερης δια ζώσης συνάντησης με εκπροσώπους του Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει σε άρθρο του το CNN.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συζητήσεις αφορούν πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν και διαμεσολαβητές στην περιοχή. Πηγές περιγράφουν τις διεργασίες ως προκαταρκτικές, τονίζοντας ότι απαιτείται ετοιμότητα για ταχεία οργάνωση νέας συνάντησης εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η διαφορετικές απόψεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και η πίεση μέσω αποκλεισμού

Παρά την πρόοδο σε κάποια ζητήματα, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, κυρίως ως προς τη διάρκεια ενδεχόμενης αναστολής του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου. Και οι δύο πλευρές έχουν προτείνει πάγωμα της δραστηριότητας, χωρίς όμως να συμφωνούν στο χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν τη Δευτέρα σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, γεγονός που, σύμφωνα με ιρανικές εκτιμήσεις, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά τους, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρούν ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά από εβδομάδες πολεμικών συγκρούσεων και θα ήταν σκόπιμο να αποδεχθεί τους όρους που τίθενται.

Δηλώσεις Τραμπ και η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν επικοινώνησε με την αμερικανική κυβέρνηση νωρίτερα την ίδια ημέρα και ότι επιθυμεί «πολύ» την επίτευξη συμφωνίας. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιος πραγματοποίησε την επικοινωνία ή ποιος την έλαβε στην Ουάσιγκτον. Μία ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δεν τον απασχολεί εάν θα επιτευχθεί συμφωνία.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της κρίσης, καθώς παραμένει ασαφές μέχρι ποιου σημείου είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά για την επιβολή του μέτρου, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση της Τεχεράνης το επόμενο διάστημα.

Ποιοι θα διαμεσολαβήσουν και που θα γίνουν οι πιθανές συνομιλίες

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι υπάρχει δυνατότητα διπλωματικής λύσης. Ανάλογα με την πρόοδο των επαφών, δεν αποκλείεται να παραταθεί η προθεσμία της εκεχειρίας ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Πηγή από την περιοχή ανέφερε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών, με την Τουρκία να επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνάντηση του Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ, διάρκειας 21 ωρών, αποτέλεσε το αποκορύφωμα εβδομάδων επαφών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων και διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Ομάν.

Πριν επιλεγεί η πρωτεύουσα του Πακιστάν, είχαν εξεταστεί ως πιθανές τοποθεσίες η Γενεύη, η Βιέννη και η Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πηγές, τόσο η Γενεύη όσο και το Ισλαμαμπάντ παραμένουν πιθανές επιλογές για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.