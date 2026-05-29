Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν – Δεν υποχωρεί η Τεχεράνη για τα πυρηνικά

Η σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room) ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες, χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια πιθανή συμφωνία, ωστόσο εκκρεμούν ακόμη λεπτομέρειες με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική βαρύτητα.

Ανάμεσα στα βασικά θέματα που εξετάζονται βρίσκεται και το ενδεχόμενο αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ζήτημα που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο τόσο για την Τεχεράνη όσο και για την αμερικανική πλευρά.

Οι πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Τα τελευταία 24ωρα, οι ΗΠΑ και το Ιράν εμφανίζονται να βρίσκονται σε επαφές με τη διαμεσολάβηση διεθνών παραγόντων, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τον εμπλουτισμό ουρανίου, τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και τις οικονομικές κυρώσεις.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε τελική απόφαση μετά τη σύσκεψη στο Situation Room, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι συνομιλίες παραμένουν ενεργές και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αξιολογεί τα δεδομένα πριν προχωρήσει σε οριστικές ανακοινώσεις.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφεύγει προς το παρόν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ή για το χρονοδιάγραμμα πιθανής συμφωνίας, ωστόσο αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες ή ημέρες θα θεωρηθούν καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.