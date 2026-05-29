Αφαιρείται το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι διέταξε δικαστήριο των ΗΠΑ την Παρασκευή (29.05.2026).

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, γιατί ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

«Το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι καθιστά απολύτως σαφές ότι το Κέντρο οφείλει να φέρει το όνομα του Προέδρου Κένεντι και δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε άλλο επίσημο όνομα με βάση τη μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του», γράφει ο Κούπερ στο σκεπτικό της απόφασής του. «Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Στη δικαιοσύνη κατά της μετονομασίας του Κέντρου είχε προσφύγει η Δημοκρατική βουλευτής, Τζόις Μπίτι.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.