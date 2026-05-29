Κόσμος

Αφαιρείται το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Στη δικαιοσύνη κατά της μετονομασίας του Κέντρου είχε προσφύγει η Δημοκρατική βουλευτής, Τζόις Μπίτι
Η νέα επιγραφή με το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι»
Η νέα επιγραφή με το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι διέταξε δικαστήριο των ΗΠΑ την Παρασκευή (29.05.2026).

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, γιατί ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

«Το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι καθιστά απολύτως σαφές ότι το Κέντρο οφείλει να φέρει το όνομα του Προέδρου Κένεντι και δεν μπορεί να φέρει οποιοδήποτε άλλο επίσημο όνομα με βάση τη μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του», γράφει ο Κούπερ στο σκεπτικό της απόφασής του. «Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Στη δικαιοσύνη κατά της μετονομασίας του Κέντρου είχε προσφύγει η Δημοκρατική βουλευτής, Τζόις Μπίτι.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν διαψεύδει Τραμπ: Το «μνημόνιο κατανόησης» δεν περιλαμβάνει όρους για τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
«Περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισ. δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο»
Τοιχογραφία στην Τεχεράνη που δείχνει ιρανικούς πυραύλους να χτυπύν αμερικανικό αεροπλανοφόρο 5
Πήγε στην Τουρκία για φθηνά εμφυτεύματα και τα χαμόγελα κατέληξαν σε εφιάλτη
Μια μητέρα μοιράστηκε την τρομερή της εμπειρία μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία, η οποία την άφησε να υποφέρει από έντονο πόνο στο σαγόνι, ρινορραγίες και χρόνια ιγμορίτιδα
Πήγε στην Τουρκία για φθηνά εμφυτεύματα και τα χαμόγελα κατέληξαν σε εφιάλτη
Newsit logo
Newsit logo