Ανάλυση Guardian: Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν θυμίζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Μεταβαλλόμενοι στόχοι, ασαφή χρονοδιαγράμματα και μια εύθραυστη αφορμή: ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θυμίζει επικίνδυνα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian.

Αν και η σύγκριση δεν είναι απόλυτα ακριβής – ο Πούτιν το 2022 εξαπέλυσε μια τεράστια, απρόκλητη εισβολή σε ένα δημοκρατικό κράτος – ο τρόπος που διαμορφώνονται οι στόχοι, η νομική δικαιολόγηση αλλά και η αβεβαιότητα γύρω από τις στρατηγικές κινήσεις στο Ιράν δημιουργούν παράξενα ηχητικά μοτίβα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στους δύο αυτούς πολέμους, οι στόχοι έχουν παρουσιαστεί διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και οι νομικές βάσεις τους, σύμφωνα με ειδικούς, είναι αμφισβητήσιμες – μια ομοιότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Επίσης κανένας από τους ηγέτες δεν περίμενε ότι θα εμπλακεί σε μια μακροχρόνια σύγκρουση.

Στις αρχικές δηλώσεις των ΗΠΑ, οι επιθέσεις παρουσιάστηκαν ως απάντηση σε μια προσπάθεια αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Αξιωματούχοι τόνισαν επίσης την ανάγκη να πληγούν οι πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν και να αποδυναμωθεί η στρατιωτική υποδομή που στηρίζει το δίκτυο περιφερειακών συμμάχων του. Ωστόσο, οι στόχοι άρχισαν σταδιακά να γίνονται πιο μεγαλεπήβολοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν θα πρέπει να αντικατασταθεί, θέτοντας ανοιχτά το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος – μετά την εξόντωση του Ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ – ενώ πιο πρόσφατα κάλεσε την Τεχεράνη να προχωρήσει σε «άνευ όρων παράδοση».

Στον πόλεμο της Ρωσία εναντίον της Ουκρανία, το Κρεμλίνο έχει επίσης μεταβάλει επανειλημμένα τους στόχους που δηλώνει ότι επιδιώκει. Όταν ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε ότι στόχος ήταν η «αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας – κάτι που ερμηνεύτηκε ευρέως ως προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Κίεβο. Καθώς ο πόλεμος παρατεινόταν, το Κρεμλίνο παρουσίαζε όλο και περισσότερο τη σύγκρουση ως αγώνα για την προστασία των ρωσόφωνων στην ανατολική Ουκρανία και για την εξασφάλιση ελέγχου σε εδάφη τα οποία η Μόσχα αργότερα επιχείρησε να προσαρτήσει.

Οι ομοιότητες επεκτείνονται και στη γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Και οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις ενέργειές τους ως αμυντικές, επικαλούμενες – σύμφωνα με ειδικούς – το πολύ αμφίβολους ισχυρισμούς ότι ενεργούσαν για να αποτρέψουν μια επικείμενη απειλή. Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, αλλά υπό τον πρόεδρο Τραμπ τον ολοκληρώνουμε».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δικού του πολέμου, ο Πούτιν χρησιμοποίησε εντυπωσιακά παρόμοια διατύπωση. «Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον λεγόμενο πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2022. «Προσπαθούμε να τον τελειώσουμε».

Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν φαίνεται να περίμενε ότι θα εμπλακεί σε μια μακροχρόνια σύγκρουση. Ο Πούτιν φαινόταν να πιστεύει ότι ο πόλεμος πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία θα διαρκούσε λίγες μόνο εβδομάδες και ότι θα μπορούσε να επαναλάβει την ταχεία κατάληψη της Κριμαία το 2014.

Ο Τραμπ, από την άλλη, εισήλθε στην αντιπαράθεση ενισχυμένος από την προφανή επιτυχία της αμερικανικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και το Κρεμλίνο απέφυγαν να περιγράψουν τις ενέργειές τους ως πράξεις πολέμου, υποδηλώνοντας ότι περίμεναν μια σύντομη σύγκρουση.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής, ο Πούτιν εξακολουθεί να αποφεύγει τον όρο «πόλεμος», επιμένοντας να αποκαλεί την εισβολή «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» – μια διατύπωση που επιβάλλεται στο εσωτερικό της Ρωσίας μέσω αυστηρών νόμων λογοκρισίας που έχουν οδηγήσει επικριτές στη φυλακή.

Κάποιοι στην Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν επίσης απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τη λέξη «πόλεμος». Ερωτηθείς την περασμένη εβδομάδα αν οι ενέργειες των ΗΠΑ συνιστούν πόλεμο, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, απάντησε: «Νομίζω ότι πρόκειται για μια περιορισμένη επιχείρηση».

Το περιοδικό The New Yorker δεν άργησε να σατιρίσει την κατάσταση, δημοσιεύοντας εικόνα του κλασικού έργου του Λέων Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη», όπου η λέξη «Πόλεμος» είχε αντικατασταθεί από τη φράση «Περιορισμένη Επιχείρηση Μάχης». Στη Ρωσία, παρόμοια αστεία είχαν γίνει τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Έπειτα ήρθε και η αντίδραση των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης. Μεγάλο μέρος του ρωσικού κατεστημένου, αρχικά σοκαρισμένο από την εισβολή στην Ουκρανία, τελικά ευθυγραμμίστηκε με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό που είχε αρχίσει.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι ΗΠΑ μπορούν να αποφύγουν τις παγίδες που παγίδευσαν τη Ρωσία στην Ουκρανία και αν θα εμφανιστούν ακόμη περισσότερες ομοιότητες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ φέρεται πρόσφατα να εξέτασε το ενδεχόμενο αποστολής επίλεκτων στρατευμάτων στο Ιράν για την εξασφάλιση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Στις πρώτες ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία είχε αναπτύξει επίλεκτες αερομεταφερόμενες δυνάμεις για να καταλάβουν ένα κρίσιμο αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο – μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση που κατέληξε σε βαριές απώλειες.

Σχολιάζοντας την εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ, ο αναλυτής του Atlantic Council Ντάνι Σιτρινόβιτς προειδοποίησε ότι «όταν οι στρατηγικοί στόχοι γίνονται υπερβολικά φιλόδοξοι ή μη ρεαλιστικοί, ακόμη και μια επιτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία μπορεί σταδιακά να μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς».

«Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να καθοριστούν σαφείς και ρεαλιστικοί στόχοι που μπορούν να μετρηθούν και που προσφέρουν ένα σαφές σημείο στο οποίο η εκστρατεία μπορεί να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X.

Ο απόστρατος Ρώσος διπλωμάτης Βλαντίμιρ Φρόλοφ απάντησε λιτά: «Ακούγεται γνώριμο».