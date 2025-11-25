Ανάλυση Politico: Το σκληρό δίλημμα του Ζελένσκι, θα δεχτεί τη συμφωνία Τραμπ ή θα βασιστεί σε «αναξιόπιστους» εταίρους

Σε ένα σχέδιο 19 σημείων κατέληξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ευρωπαίοι εταίροι και οι ΗΠΑ στην Γενεύη, βασιζόμενοι στο σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ που προσπαθεί να βάλει τέλος στον τετραετή πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, λέγοντας πως αυτό θα το συζητήσει μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως μετά τη συμφωνία για το σχέδιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε: «Ενώ απομένει να γίνει δουλειά, υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε μπροστά», χαιρετίζοντας την «καλή πρόοδο» που προέκυψε από «μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συνομιλίες.

Κατά το Politico, ήταν σίγουρα «πρόοδος» το γεγονός ότι κορυφαίοι σύμβουλοι από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία, καθώς αρχικά είχαν αποκλειστεί από το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων Τραμπ – Ζελένσκι, το οποίο οι Ευρωπαίοι φοβόντουσαν μονόπλευρη που θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις.

Αλλά ο εορτασμός ήταν σύντομος. Η Ρωσία σε πρώτη φάση φαίνεται να απορρίπτει το κείμενο συμφωνία, το οποίο είχε αναδιατυπωθεί με τη συμβολή της Ουκρανίας και των συμμάχων της κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία τώρα είναι ότι ο Πούτιν να εξαναγκάσει τον Τραμπ να γυρίσει πίσω στην αρχική του θέση: Μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός 28 σημείων που θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρες περιοχές στη Μόσχα, να εγκαταλείψει την ελπίδα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του σε 600.000 στρατιώτες από σχεδόν 1 εκατομμύριο.

Αν συμβεί αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει μια άθλια επιλογή: Είτε να δεχθεί την προσφορά που έχουν ετοιμάσει ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να παίξει το μέλλον της Ουκρανίας στα ζάρια με την ελπίδα ότι μια μέρα θα λάβει αρκετή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.

Πρόκειται για τους ίδιους εταίρους, κατά το Politico, που μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν θα του στείλουν τα στρατεύματά τους ή τα όπλα που θέλει, ούτε καν θα κάνουν επιδρομή στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας από τις τράπεζές τους για να τον βοηθήσουν να αγοράσει δικές του προμήθειες.

Πρακτικά οι Ευρωπαίοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να στείλουν στρατό ή να εμπλακούν περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, πολλοί είναι οι εταίροι που θα διαφωνούσαν, επισημαίνοντας τα τεράστια χρηματικά ποσά και όπλα που οι κυβερνήσεις τους έχουν στείλει στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου.

Από τότε που οι ΗΠΑ απέσυραν την υποστήριξή τους, η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το κενό. Στην πραγματικότητα, η πρόταση Τραμπ πανικόβαλε αξιωματούχους και διπλωμάτες στις Βρυξέλλες, επειδή γνώριζαν ότι ο Ζελένσκι δεν μπορούσε να βασιστεί στην Ευρώπη για να βοηθήσει την Ουκρανία.