Ανάλυση Sky News: Ο λόγος που η συνάντηση Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα αποτελεί νίκη για τη Ρωσία

Το να πραγματοποιηθεί η πολυσυζητημένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν αναπάντεχη. Αν και γεωγραφικά βρίσκεται κοντά στη Ρωσία απέχει πολύ από το να είναι ουδέτερο έδαφος, μιας και επίσημα ανήκει στις ΗΠΑ.

Το αναμενόμενο ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογός του να συναντηθούν κάπου στη μέση. Ίσως στη Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως όχι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ταξιδέψει στην «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ μετά από μία δεκαετία και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2015, όταν μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τον Μπαράκ Ομπάμα να ηγείται της αμερικανικής προεδρίας.

Οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος σύλληψης για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, για να επιτραπεί η επίσκεψή του, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα πρέπει πιθανώς να άρει τις κυρώσεις κατά του Ρώσου ηγέτη, όπως συνέβη και όταν ο επενδυτικός απεσταλμένος του, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Απρίλιο.

Αυτό πιθανώς αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους ο Πούτιν θα συμφωνούσε να γίνει μια σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα.

Αντί να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, όπως είχε απειλήσει ο Τραμπ μέσα στην εβδομάδα, οι ΗΠΑ θα άρουν μία από αυτές. Ακόμη και αν είναι προσωρινό, θα έχει τεράστια συμβολική σημασία και θα αποτελεί μεγάλη νίκη για τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός ηγέτης μπορεί να πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι – ως ειρηνοποιός πρόεδρος που «διατάζει έναν επιθετικό εισβολέα να ταξιδέψει στην πατρίδα του» – αλλά η εικόνα είναι εξίσου ευνοϊκή και για τον Πούτιν.

Βρισκόμενος στο περιθώριο από τη Δύση λόγω της εισβολής του στην Ουκρανία, αυτό θα σήμαινε το οριστικό τέλος της διεθνούς απομόνωσής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, είναι κοντά. Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη σαφείς, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παράδοση εδαφών από την Ουκρανία, κάτι στο οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Όπως και να έχει, ο Πούτιν θα πάρει αυτό που θέλει: Την ευκαιρία να «διαμελίσει» τη γειτονική του χώρα χωρίς να συμμετέχει το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις.

Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια σύνοδο κορυφής, ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής της, διότι αυτή αντιπροσωπεύει μια πραγματική πιθανότητα να επιτύχει τους στόχους του και να πάρει υπό Ρωσική κατοχή τα εδάφη που επιθυμεί.

Για τη Ρωσία, όμως, δεν πρόκειται μόνο για εδάφη. Θέλει επίσης μόνιμη ουδετερότητα για την Ουκρανία και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της – μέρος μιας γεωπολιτικής στρατηγικής για την αποτροπή της επέκτασης του ΝΑΤΟ.

Τους τελευταίους μήνες, παρά την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο μέχρι να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις.

Ίσως ο Βλαντίμιρ Πούτιν πιστεύει ότι μια σύνοδος κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για να τις εξασφαλίσει.