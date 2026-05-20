Μαύρη Θάλασσα: Επικίνδυνοι ελιγμοί ρωσικών μαχητικών «προκλητικά κοντά» σε βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος

Διάβημα προς τη ρωσική πρεσβεία έκανε το Λονδίνο για «επικίνδυνη και απαράδεκτη συμπεριφορά» των Ρώσων πιλότων
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, όταν μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας να πλησιάζουν επικίνδυνα βρετανικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αποστολής ρουτίνας. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό και επικίνδυνο.

Όπως ανακοίνωσε το Λονδίνο, δύο μαχητικά Su-35 και Su-27 της Ρωσίας αναχαίτισαν επανειλημμένα το άοπλο αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135 Rivet Joint της RAF, ενώ πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Το βρετανικό υπουργείο έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και βίντεο από το περιστατικό, δείχνοντας πόσο κοντά έφτασαν τα ρωσικά αεροσκάφη στο βρετανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο.

Το Su-35 πέταξε αρκετά κοντά ώστε να ενεργοποιήσει τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης του αυτόματου πιλότου.

Παράλληλα, το Su-27 πραγματοποίησε έξι περάσματα μπροστά από το αεροσκάφος της RAF, πλησιάζοντας σε απόσταση έξι μέτρων.

Το Rivet Joint συμμετέχει σε αποστολές του NATO την ανατολική πλευρά της συμμαχίας.

Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας καταδίκασαν την «επικίνδυνη και απαράδεκτη συμπεριφορά» σε διάβημα προς την ρωσική Πρεσβεία.

«Αυτό το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς από Ρώσους πιλότους, απέναντι σε ένα άοπλο αεροσκάφος που επιχειρεί σε διεθνή εναέριο χώρο. Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων και πιθανής κλιμάκωσης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

«Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον εξαιρετικό επαγγελματισμό και τη γενναιότητα του πληρώματος της RAF που συνέχισε την αποστολή του παρά αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες», πρόσθεσε.

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: Αυτό το περιστατικό δεν θα αποτρέψει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους μας και τα συμφέροντά μας από τη ρωσική επιθετικότητα», κατέληξε ο Χίλι.

Πηγή: OnAlert.gr

