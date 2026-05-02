Ανάλυση WSJ: Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία αλλά το τίμημα για την Ευρώπη είναι μικρό

Έτοιμος να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είδε με καλό μάτι την κριτική του Γερμανού καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη συμφωνία που επιδιώκει ο Τραμπ με το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρησιακή αναδιάταξη δυνάμεων, αλλά μια κίνηση με βαθύ γεωπολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα για ολόκληρη την Ευρώπη. Αν και σε αριθμητικό επίπεδο η μείωση αντιστοιχεί σε ένα σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής αμερικανικής παρουσίας, η χρονική συγκυρία και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνεται η απόφαση ενισχύουν τη σημασία της.

Η Γερμανία παραμένει ο βασικός πυλώνας της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Με περισσότερους από 36.000 στρατιωτικούς, λειτουργεί ως κόμβος για επιχειρήσεις που εκτείνονται από την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή. Εγκαταστάσεις όπως η αεροπορική βάση Ράμσταϊν δεν είναι απλώς στρατιωτικές βάσεις, αλλά κρίσιμα σημεία διοίκησης, ανεφοδιασμού και συντονισμού επιχειρήσεων, ενώ το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Λαντστούλ αποτελεί τον βασικό ιατρικό κέντρο των ΗΠΑ εκτός αμερικανικού εδάφους. Η παρουσία αυτή έχει διαμορφώσει εδώ και δεκαετίες μια σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Βερολίνου, η οποία πλέον δοκιμάζεται.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, τόσο λόγω του πολέμου με το Ιράν όσο και εξαιτίας των δημόσιων διαφορών με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Οι δηλώσεις του Γερμανού ηγέτη για την αμερικανική στρατηγική αποτέλεσαν καταλύτη για την επιδείνωση του κλίματος, ενώ η Ουάσινγκτον προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση στη Μέση Ανατολή.

Περιορισμένες οι επιπτώσεις

Σε στρατηγικό επίπεδο, η απόσυρση εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη ανακατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να μεταφέρουν το βάρος της στρατιωτικής τους παρουσίας προς τον Ινδο-Ειρηνικό και άλλες περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή τους από τη μόνιμη ανάπτυξη δυνάμεων στην Ευρώπη. Το NATO πλέον να καλείται να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον όπου η αμερικανική παρουσία δεν θεωρείται πλέον δεδομένη στον ίδιο βαθμό.

Παρά το ισχυρό πολιτικό μήνυμα, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια θα είναι περιορισμένες. Η Ευρώπη έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατοτήτων, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ χώρες όπως η Γερμανία έχουν αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες τους. Επιπλέον, το ΝΑΤΟ και η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργείται άμεσα κενό ασφαλείας.

Ωστόσο, οι έμμεσες συνέπειες ενδέχεται να είναι πιο ουσιαστικές. Η μείωση της αμερικανικής παρουσίας ενισχύει την αίσθηση αβεβαιότητας ως προς τη μακροπρόθεσμη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Παράλληλα, δημιουργεί περιθώρια σε «ανταγωνιστές» όπως η Ρωσία, να εκμεταλλευτούν πιθανές ρωγμές στο ΝΑΤΟ.

Για τη Γερμανία ειδικότερα, η εξέλιξη αυτή έχει διττή σημασία. Από τη μία πλευρά, περιορίζει τον ρόλο της ως βασικού επιχειρησιακού κόμβου των ΗΠΑ, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τόσο την οικονομική δραστηριότητα γύρω από τις βάσεις όσο και τη στρατηγική της σημασία. Από την άλλη, ενισχύει την πίεση προς το Βερολίνο να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης.