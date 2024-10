Ανάπηρος δημοσιογράφος του BBC αναγκάστηκε να συρθεί μέσα σε αεροπλάνο για να φτάσει στην τουαλέτα

Σάλος έχει προκληθεί με τις εικόνες ανάπηρου δημοσιογράφου του BBC να σέρνεται σε αεροπλάνο προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στην τουαλέτα αφού η αεροπορική εταιρεία του απαγόρευσε το αμαξίδιο.

Ο δημοσιογράφος του BBC Frank Gardner, έζησε μια «κόλαση» από την πτήση που πήρε από την Βαρσοβία, ταξιδεύοντας με την πολωνική αεροπορική εταιρία LOT.

Ο 62χρονος, έμεινε «αβοήθητος» όταν τα άτομα της πτήσης του εξήγησαν ότι θα πρέπει να… συρθεί μέχρι την τουαλέτα διότι η πολιτική της εταιρίας είναι να μην χρησιμοποιεί αναπηρικά καροτσάκια.

Ο δημοσιογράφος έμεινε παράλυτος μετά από ένα ταξίδι του στην Σαουδική Αραβία το 2004, όταν βρέθηκε εκεί για να καλύψει το ρεπορτάζ από ένοπλους της Αλ Κάιντα και δέχθηκε έναν πυροβολισμό.

Μία φωτογραφία που δημοσίευσε ο ίδιος ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ακόμα περισσότερα σχόλια στο X (πρώην Twitter).

Wow. It’s 2024 and I’ve just had to crawl along the floor of this LOT Polish airline to get to the toilet during a flight back from Warsaw as “we don’t have onboard wheelchairs. It’s airline policy”. If you’re disabled and you can’t walk this is just discriminatory. pic.twitter.com/aFuxo89DR5