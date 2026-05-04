Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Οι Αρχές πυροβόλησαν ένοπλο σε κοντινή απόσταση από την Προεδρική Κατοικία

Σε κατάσταση lockdown τέθηκε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο την ώρα που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και αμέσως τέθηκε σε κατάσταση lockdown για προληπτικούς λόγους.

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, όπου ενεπλάκησαν αστυνομικοί, στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον.

Ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η κατάστασή του παραμένει για την ώρα άγνωστη», αναφέρει η ενημέρωση της Μυστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία ΗΠΑ απομάκρυνε άμεσα τους παρευρισκόμενους από εξωτερικούς χώρους και τους οδήγησε στην αίθουσα ενημέρωσης.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Το μέτρο ελήφθη προληπτικά, με στόχο την ασφάλεια του προσωπικού και των αξιωματούχων.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ανέφεραν πως για προληπτικούς λόγους τους ζητήθηκε να συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Τύπου, έως ότου διαπιστωθεί εάν υφίσταται απειλή για την προεδρική κατοικία.

Λίγη ώρα αργότερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας τους ενημέρωσαν πως μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.