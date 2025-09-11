Κόσμος

Ανασκαφές στην Καισάρεια αποκάλυψαν κρανία ελεφάντων ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών, προϊστορικών καμηλοπαρδάλεων και τριδακτύλων αλόγων

Όλα τα προϊστορικά ευρήματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Κοτσασινάν κατά μήκος του ποταμού Κιζιλιρμάκ στην κεντρική Τουρκία
Ανασκαφές στην Καισάρεια της Τουρκίας
φωτογραφία αρχείου / πηγή YouTube

Ανασκαφές στην Καισάρεια στην κεντρική Τουρκία έφεραν στην επιφάνεια κρανία ελεφάντων ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών.

Οι ανασκαφές, που ξεκίνησαν το 2018 στην Καισάρεια στην κεντρική Τουρκία, έπειτα από αναφορά ενός ντόπιου βοσκού το 2017 κοντά στο φράγμα Γιαμούλα, συνεχίζονται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μουσείου της πόλης και με τη χορηγία του δήμου.

Τα κρανία εντοπίστηκαν στην περιοχή Κοτσασινάν κατά μήκος του ποταμού Κιζιλιρμάκ. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως ποικιλία απολιθωμάτων, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων προϊστορικών καμηλοπαρδάλεων, ελεφάντων, μαμούθ, ρινόκερων, τριδακτύλων αλόγων (πριν συγχωνευθούν στη σύγχρονη οπλή), προβάτων χωρίς κέρατα γνωστών ως βοοειδή, κατσικιών, αντιλόπων, χελωνών και χοίρων.

Ο αρχαιολόγος Ομέρ Νταγκ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι η ομάδα του κάνει ανασκαφές γύρω από το φράγμα, και εστιάζει πλέον κυρίως σε απολιθώματα ελεφάντων.

«Μπορούμε να ονομάσουμε τη φετινή χρονιά, χρονιά του ελέφαντα», είπε ο Νταγκ.

«Από τότε που ξεκίνησαν οι ανασκαφές το 2018, είχαμε βρει δύο κρανία. Αλλά φέτος, σε μία μόνο σεζόν, ανακαλύψαμε τρία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ενώ οι χαυλιόδοντες ήταν κάπως κατεστραμμένοι, ένα κρανίο βρέθηκε με την κάτω γνάθο άθικτο.

 

Η ραδιομετρική ανάλυση χρονολόγησε τις ανασκαφές στην Καισάρεια περίπου 7,7 εκατομμύρια χρόνια πριν, με τα περισσότερα απολιθώματα ελεφάντων να βρίσκονται στην περιοχή Σεβρίλ, η οποία πλέον ονομάζεται «ζώνη ελεφάντων».

Ο αρχαιολόγος υπογράμμισε τη σημασία των ανασκαφών λόγω του μεγέθους και της διατήρησης των απολιθωμάτων της μεγαπανίδας, τα οποία έχουν προσελκύσει διεθνή επιστημονική προσοχή.

«Η συγκέντρωση ελεφάντων σε ορισμένα σημεία και η παρατηρούμενη πυκνότητα παρέχουν πληροφορίες για την παλαιογεωγραφία του χώρου», δήλωσε ο Νταγκ.

Εκτός από τα λείψανα ελεφάντων, φέτος η ομάδα ανακάλυψε επίσης απολιθώματα τριδακτύλων αλόγων, ρινόκερων και ενός σμιλόδοντα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο» επιμένει η Ρωσία για την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο
Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών και η ολλανδική κυβέρνηση κάλεσαν τους Ρώσους πρεσβευτές σε Μαδρίτη και Άμστερνταμ αντίστοιχα για να διαμαρτυρηθούν για το περιστατικό
Η κατεστραμμένη οροφή σπιτιού από συντρίμμια ρωσικού drone στην ανατολική Πολωνία 2
Newsit logo
Newsit logo