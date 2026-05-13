Πούτιν μετά την εκτόξευση του πυραύλου Sarmat: Η Ρωσία θα εκσυγχρονίζει τις πυρηνικές δυνάμεις της

Ο προηγμένος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος θα μεταφέρει πυρηνικά όπλα και θα πλήττει στόχους 35.000 χιλιόμετρα, είπε ο Ρώσος πρόεδρος
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS
Η Ρωσία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα για τον εξοπλισμό των στρατηγικών της δυνάμεων, με προηγμένα οπλικά συστήματα όπως διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι αλλά και υπερηχητικά βλήματα cruise, κάτι που ικανοποιεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό φάνηκε εξάλλου και από την αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην επιτυχημένη δοκιμή που πραγματοποίησε η Ρωσία με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο τύπου Sarmat.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα (13.05.2026) ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της και να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα, τα οποία θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα, μετέδωσαν τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο ηγέτης της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες (12.05.2026) ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να αναπτύξει έως το τέλος του 2026 τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat, που θα μπορεί να μεταφέρει πυρηνικά όπλα και να πλήττει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει «την εκπληκτική εμβέλεια των 35.000 χιλιομέτρων ενώ μπορεί να διαπερνά όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας».

Στη συνέχεια, ο Πούτιν δήλωσε πως τα πυρηνικά όπλα που θα εξοπλίζουν τον Sarmat θα έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερη απόδοση από οποιοδήποτε βαλλιστικό πύραυλο δυτικής κατασκευής.

