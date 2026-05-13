Η Ντάουνινγκ Στριτ για τα σενάρια παραίτησης του Γουές Στρίτινγκ: «Ο Στάρμερ έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό Υγείας»

Οι Times ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ο υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη (14.05.2026)
Ο Κιρ Στάρμερ / Peter Nicholls / Pool via REUTERS
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού έπειτα από δημοσιεύματα ότι ο Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί.

Οι Times ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ο υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμη και αύριο, Πέμπτη (14.05.2026), με τη βρετανική εφημερίδα να προσθέτει ότι είναι πιθανόν ο Στρίτινγκ να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.

Ερωτηθείς αν ο Στρίτινγκ είπε στον Στάρμερ ότι θα παραιτηθεί σε μια σύντομη συνάντηση που είχαν οι δύο νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού είπε σε δημοσιογράφους: «Δεν πρόκειται να αναφερθώ στο περιεχόμενο των συζητήσεών τους, αλλά ο πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό Υγείας».

Συνομιλίες έχουν επίσης γίνει για την προετοιμασία των εγγράφων υποψηφιότητας για τους βουλευτές ώστε να υποστηρίξουν μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τους Times.

