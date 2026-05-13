Ιράν: «Ο έλεγχος μας στα Στενά του Ορμούζ θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά έσοδα»

Το Ιράν έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου που κήρυξαν ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει έναν πολύ σημαντικό γεωπολιτικό μοχλό πίεσης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται συνήθως σχεδόν το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής προσφοράς και η απόφαση του Ιράν συντάραξε τις διεθνείς αγορές, ενώ την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ έχουν «μπλοκάρει» τα ιρανικά λιμάνια παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα (13.05.2026) πως ο έλεγχος από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αποφέρει «σημαντικά» οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας.

«Ο έλεγχός μας στα Στενά του Ορμούζ θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά έσοδα στη χώρα μας, θα μπορούσε ακόμη και να διπλασιάσει τα πετρελαϊκά εισοδήματά μας και θα ενισχύσει την επιρροή μας στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινιά, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το δυτικό τμήμα των Στενών ελέγχεται από τις ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και ότι το ανατολικό τμήμα το επιτηρεί το ιρανικό πολεμικό ναυτικό.

Αυτός ο έλεγχος του Ιράν παραμένει ένα από τα βασικότερα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποια σημαντική πρόοδο.

Παράλληλα, ο Ιμπραΐμ Αζιζί, ο πρόεδρος της Επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε πως η επιτροπή του ολοκλήρωσε ένα σχέδιο διαχείρισης της θαλάσσιας οδού.

«Το Ιράν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη στρατηγική θέση ως μοχλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ», υπογράμμισε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.