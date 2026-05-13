Σαρκοζί: 7 χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε στο Εφετείο η εισαγγελία

Πρόκειται για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι
Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007.

Η πρόταση της εισαγγελίας είναι ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό για τον Νικολά Σαρκοζί, για τη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Την πρόταση διατύπωσε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, ο οποίος και υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος».

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.

Ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου του Παρισιού να τον καταδικάσει σε πενταετή φυλάκιση.

Μετά από 20 ημέρες έγκλειστος, τις οποίες είχε περιγράψει ως «εξουθενωτικές» και «εφιάλτη», ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε με όρους.

