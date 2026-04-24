Γαλλία: Στοιχηματική απάτη με πιστολάκι μαλλιών – «Πείραζαν» τα θερμόμετρα στο Παρίσι και έβγαλαν χιλιάδες ευρώ

Μια απίστευτη υπόθεση από τη Γαλλία φέρνει στο φως πώς ένα… πιστολάκι μαλλιών μπορεί να γίνει εργαλείο για κέρδη χιλιάδων ευρώ. Δύο χρήστες της διαδικτυακής στοιχηματικής πλατφόρμας Polymarket κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά περίπου 34.000 δολάρια, «προβλέποντας» αιφνίδιες αυξήσεις θερμοκρασίας στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός νέου τύπου οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με το BFMTV, δύο περιστατικά μέσα στον Απρίλιο προκάλεσαν συναγερμό. Η Polymarket «έκλεινε» τα στοιχήματα για τη θερμοκρασία του Παρισιού με βάση έναν και μόνο αισθητήρα της Météo France, τοποθετημένο κοντά στην περίμετρο του αεροδρομίου Σαρλ ντε Γκωλ, ουσιαστικά χωρίς επαρκή φύλαξη.

Στις 6 Απριλίου, λίγο πριν τις 19:00, ο συγκεκριμένος αισθητήρας κατέγραψε ξαφνικά θερμοκρασία 22°C – τιμή ασυνήθιστη για την ώρα και τις συνθήκες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους 18°C. Παρότι η ένδειξη διήρκεσε ελάχιστα, επιβεβαιώθηκε αργότερα, οδηγώντας έναν χρήστη σε κέρδη περίπου 14.000 δολαρίων.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στις 15 Απριλίου, όταν ο ίδιος αισθητήρας «έδειξε» και πάλι 22°C, περίπου τέσσερις βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, χαρίζοντας αυτή τη φορά περίπου 20.000 δολάρια σε άλλο επιτυχημένο στοίχημα.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει κάποιον να πλησίασε τον αισθητήρα και να θέρμανε τεχνητά τον αέρα γύρω του – πιθανότατα με ένα πιστολάκι για τα μαλλιά – ανεβάζοντας προσωρινά την ένδειξη. Αν και η θερμοκρασία επανήλθε γρήγορα, τα στοιχήματα είχαν ήδη «κλειδώσει» και οι παίκτες είχαν κερδίσει πολλά χρήματα.

Η Météo France έχει ενημερώσει τις αρχές και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Polymarket απασχολεί τις αρχές, καθώς πρόσφατα είχε συνδεθεί με ύποπτα κέρδη από «προβλέψεις» γεωπολιτικών εξελίξεων στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο, λογαριασμός της πλατφόρμας φέρεται να είχε «προβλέψει» επιθέσεις στο Ιράν, αποκομίζοντας κέρδη που άγγιξαν τις 500.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε νέα έρευνα.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχημάτων Polymarket που ιδρύθηκε το 2020, επιτρέπει στοιχηματισμό πάνω σε μελλοντικά γεγονότα. Παρότι η πρόσβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαγορευμένη, πολλοί χρήστες φαίνεται να παρακάμπτουν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας τεχνικές απόκρυψης της γεωγραφικής τους θέσης.