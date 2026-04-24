Αποκαλύψεις BBC για Επστάιν: Είχε οργανωμένο δίκτυο και στο Λονδίνο με διαμερίσματα γυναικών

Εκείνη την περίοδο  πολλές γυναίκες, κυρίως από τη Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη, μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS / File Photo

Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν, καθώς μετά από έρευνα του BBC διατηρούσε οργανωμένο δίκτυο και στο Λονδίνο, στέγαζε γυναίκες σε τουλάχιστον τέσσερα διαμερίσματα σε Κένσινγκτον και Τσέλσι.

Σύμφωνα με το BBC στους φακέλους του Τζέφρι Επστάιν υπάρχουν αποδείξεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τραπεζικά αρχεία. Έξι από τις γυναίκες που φιλοξενήθηκαν σε αυτά τον έχουν καταγγείλει και πλέον έχουν αναγνωριστεί ως θύματα κακοποίησης.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η δράση συνεχίστηκε και μετά το 2015, όταν η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει σε έρευνα για καταγγελία εμπορίας ανθρώπων. Φέρεται μάλιστα εκείνη την περίοδο  πολλές γυναίκες, κυρίως από τη Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη, μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν όχι μόνο κάλυπτε τα έξοδα διαμονής τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τους παρείχε μηνιαίο επίδομα και πλήρωνε σπουδές σε σχολές αγγλικών ή άλλα προγράμματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και κάποιες γυναίκες δέχονταν πιέσεις να στρατολογούν και άλλες για το δίκτυό του.

Σύμφωνα με την έρευνα υπήρχαν μετακινήσεις μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού με το Eurostar. Το χρονικό διάστημα από το 2011 έως το 2019 αγοράστηκαν τουλάχιστον 53 εισιτήρια για γυναίκες, ενώ τα ταξίδια συνεχίστηκαν ακόμη και τους τελευταίους μήνες πριν από τη σύλληψή του.

Κάποια από τα θύματα επιβεβαίωσαν αυτές τις μετακινήσεις. Από τα αρχεία προκύπτει ότι βρετανικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους πληροφορίες για δραστηριότητες του Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις είχαν διαβιβάσει στις αμερικανικές αρχές. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι άνοιξε πλήρης έρευνα στη χώρα.

Με τη σειρά της η Μητροπολιτική Αστυνομία υποστηρίζει ότι είχε ακολουθήσει «εύλογες γραμμές έρευνας» και συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ, ενώ αναφέρει ότι δεν προέκυψαν καταγγελίες κατά προσώπων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

