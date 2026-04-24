Ντόναλντ Τραμπ: Αποκοιμήθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο – Το σενάριο της υπνικής άπνοιας

Βίντεο με το viral στιγμιότυπο από τον Λευκό Οίκο προκαλεί νέα ερωτήματα για την υγεία του αμερικανού προέδρου
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, πυροδοτώντας νέο κύμα εικασιών γύρω από την κατάσταση της υγείας του. 

Το επίμαχο απόσπασμα δείχνει τον Τραμπ να κλείνει τα μάτια και να αποκοιμιέται, στη συνέχεια να ξυπνάει για να ξανααποκοιμηθεί σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Το βίντεο από το Οβάλ Γραφείο έγινε γρήγορα viral, με χρήστες στα social media να εκφράζουν έντονη ανησυχία χωρίς να λείπουν και τα επικριτικά σχόλια για την διαύγεια και την υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν κατά καιρούς ακουστεί ανησυχητικά σενάρια για προβλήματα στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε πρώιμα στάδια άνοιας και να έχει περάσει ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συζητήσεις για την υγεία του «φούντωσαν» για τους περίεργους μώλωπες στα χέρια του, επειδή μπερδεύει τις λέξεις του και κοιμάται κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

Ο βουλευτής Τεντ Λίου έθεσε δημόσια ζήτημα για τη σωματική και πνευματική κατάσταση του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδίως όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης.

Ωστόσο, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, στο διάλογο παρενέβησαν και ειδικοί της υγείας. Μιλώντας στο CNN, ο καθηγητής Ιατρικής Τζόναθαν Ράινερ υιοθέτησε πιο ψύχραιμη στάση, επισημαίνοντας ότι η δυσκολία παραμονής σε εγρήγορση, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα χαμηλής διέγερσης όπως οι συσκέψεις, μπορεί να συνδέεται με ιατρικές καταστάσεις, όπως η υπνική άπνοια.

Τι είναι η υπνική άπνοια

Η υπνική άπνοια είναι μια συχνή διαταραχή του ύπνου, κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται προσωρινά ή γίνεται ρηχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα επεισόδια αυτά μπορεί να επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα σε μία ώρα, επηρεάζοντας την ποιότητα του ύπνου και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: η αποφρακτική υπνική άπνοια, που προκαλείται από χαλάρωση των μυών του λαιμού, και η κεντρική υπνική άπνοια, όπου ο εγκέφαλος δεν στέλνει σωστά σήματα για την αναπνοή. Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η προχωρημένη ηλικία, η παχυσαρκία και το οικογενειακό ιστορικό.

Τα βασικά συμπτώματα

Τα πιο συνηθισμένα σημάδια της διαταραχής περιλαμβάνουν:

  • Έντονο ροχαλητό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • Πρωινούς πονοκεφάλους
  • Δυσκολία στον ύπνο ή συχνές αφυπνίσεις
  • Αίσθημα πνιγμού ή λαχάνιασμα κατά τη διάρκεια του ύπνου
  • Έντονη υπνηλία μέσα στην ημέρα

Αν και η δημόσια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο βίντεο συνεχίζεται, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν με ασφάλεια χωρίς ιατρική αξιολόγηση, υπενθυμίζοντας ότι η υπνική άπνοια είναι μια συχνή αλλά διαχειρίσιμη κατάσταση όταν διαγνωστεί έγκαιρα.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη: Το καλό και το χειρότερο σενάριο λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ακόμη κι αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε άμεσα, η αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ έχει ήδη εκτοξεύσει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων και εντείνει τους φόβους για ελλείψεις ενόψει του καλοκαιριού, σημειώνει το Politico
Τουρίστες στο Ελ Βενιζέλος
Αμάλ Χαλίλ: Η καταδίωξη και δολοφονία της δημοσιογράφου από ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο
Εντοπίστηκε νεκρή στα ερείπια σπιτιού που είχε καταφύγει - Μαζί της βρισκόταν και η φωτορεπόρτερ Ζεϊνάμπ Φαράζ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά - Συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού δέχθηκαν πυρά ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στους τραυματίες
Θρήνος στην κηδεία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ που σκοτώθηκε στον Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα
