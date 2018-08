Άνιστον: Ξέσπασε για το θέμα των παιδιών – «Δεν είμαι ράκος μετά τον χωρισμό»

Αυτή τη φορά η Τζένιφερ Άνιστον έδωσε μια από τις πιο ειλικρινείς της συνεντεύξεις για την προσωπική της ζωή. Μετά από χρόνια εικασιών, η Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να μιλήσει για το θέμα των παιδιών και να απαντήσει σε όλους.

«Ίσως ο σκοπός μου σε αυτόν τον πλανήτη να μην είναι να αναπαραχθώ» σημείωσε η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξή της στο In Style. Αποκάλυψε επίσης ότι δεν είναι ράκος μετά τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Θερού.

Υπαινίχθηκε ότι ίσως ένα ιατρικό θέμα να έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι δεν έμεινε ποτέ έγκυος. Θεωρεί άδικο το γεγονός ότι οι γυναίκες που δεν κάνουν οικογένεια θεωρούνται «κατεστραμμένα αγαθά».

