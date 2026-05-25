Ισπανία: Με γκλοπ και ξύλο το «καλωσήρθατε» στους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας – Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε διαδηλωτές

Επεισοδιακή η άφιξη των 6 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα στην Ισπανία, το Σάββατο (23.05.2026) καθώς αστυνομικοί επιτέθηκαν με γκλοπ τόσο εναντίον τους όσο και κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για την υποδοχή τους.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν συγγενής ενός ακτιβιστή προσπάθησε να τον προσεγγίσει στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αντιδράσουν, εμποδίζοντάς τον με την βία. Γρήγορα στη συμπλοκή επενέβησαν και άλλοι διαδηλωτές που βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τον αγώνα των ακτιβιστών υπέρ της Γάζας, που συνελήφθησαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, από δυνάμεις του Ισραήλ.

This is the moment it kicked off in the Basque airport. You can see the flotilla activists made a line across the exit that blocked other passengers. The police tried to make a space for them to get through. The protester shoved the police and it started. pic.twitter.com/1qhgE8ObNg — Jim Firchié (@AodereSemper) May 25, 2026

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αστυνομικοί ξεκίνησαν να χτυπούν με γκλοπ και μανία τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος και να ουρλιάζουν για βοήθεια.

Συνολικά 4 άτομα συνελήφθησαν για ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση κατά αστυνομικών.

Police forcibly detained members of the Global Sumud Flotilla and their supporters at Bilbao Airport after the activists returned from Israeli detention. Videos showed officers from the Basque regional police force beating and dragging people. Four people were reportedly detained pic.twitter.com/vRwwMSPul9 — Shogri (@shogri786) May 25, 2026

Μετά τα επεισόδια, ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί αν η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Από την άλλη, η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τα επεισόδια, καταγγέλλοντας «υπερβολική χρήση βίας».

Interconnected global repression.



We are outraged by the violent assault by the Ertzaintza

(Basque autonomous police) against newly returned flotilla participants at Bilbao

Airport.



This is what is what the spread of violence looks like. The result of unchecked aggression… pic.twitter.com/jBZo5cOod9 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 23, 2026

Τα αδιανόητα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Μπιλμάο, ξεσήκωσαν πάνω από 2.000 διαδηλωτές που βγήκαν στον δρόμο την Κυριακή, ζητώντας την τιμωρία των αστυνομικών.

Huge protests erupted in Bilbao after Basque police assaulted “Sumud Flotilla” supporters at the airport! pic.twitter.com/W5PKrPU9yD — The Resonance (@Partisan_12) May 24, 2026

Οι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης στα χέρια, επέκριναν την αστυνομία και κατηγορούσαν την κυβέρνηση για συνενοχή με τον σιωνισμό.