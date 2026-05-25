Ισπανία: Με γκλοπ και ξύλο το «καλωσήρθατε» στους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας – Αστυνομικοί επιτέθηκαν σε διαδηλωτές

Τα επεισόδια έγιναν στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο κατά την άφιξη των ακτιβιστών που είχαν συλληφθεί στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Επεισοδιακή η άφιξη των 6 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα στην Ισπανία, το Σάββατο (23.05.2026) καθώς αστυνομικοί επιτέθηκαν με γκλοπ τόσο εναντίον τους όσο και κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για την υποδοχή τους.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν συγγενής ενός ακτιβιστή προσπάθησε να τον προσεγγίσει στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αντιδράσουν, εμποδίζοντάς τον με την βία. Γρήγορα στη συμπλοκή επενέβησαν και άλλοι διαδηλωτές που βρέθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τον αγώνα των ακτιβιστών υπέρ της Γάζας, που συνελήφθησαν νωρίτερα μέσα στον μήνα, από δυνάμεις του Ισραήλ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αστυνομικοί ξεκίνησαν να χτυπούν με γκλοπ και μανία τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος και να ουρλιάζουν για βοήθεια.

Συνολικά 4 άτομα συνελήφθησαν για ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση κατά αστυνομικών.

Μετά τα επεισόδια, ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί αν η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Από την άλλη, η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τα επεισόδια, καταγγέλλοντας «υπερβολική χρήση βίας».

Τα αδιανόητα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Μπιλμάο, ξεσήκωσαν πάνω από 2.000 διαδηλωτές που βγήκαν στον δρόμο την Κυριακή, ζητώντας την τιμωρία των αστυνομικών.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης στα χέρια, επέκριναν την αστυνομία και κατηγορούσαν την κυβέρνηση για συνενοχή με τον σιωνισμό.

