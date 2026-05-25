Τραμπ για Ιράν: «Είτε η συμφωνία θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καν»

Σκληρή στάση, για ακόμη μία φορά, κρατά ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας το μήνυμα τόσο στο Ιράν όσο και τους αντιπάλους του, πως είτε η συμφωνία θα είναι ιστορική είτε δεν θα υπάρξει καν.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, τη Δευτέρα (25.05.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ αφού μίλησε με σκληρή γλώσσα για τους Δημοκρατικούς και την κριτική που του ασκούν για το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν, στη συνέχεια επιτέθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα για την συμφωνία που είχε κλείσει με την Τεχεράνη, η οποία όπως λέει, «άνοιξε τον δρόμο» στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικά.

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν ΗΠΑ και Ιράν πιο κοντά από ποτέ σε μία προσυμφωνία για τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, από τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει επαναλάβει αρκετές φορές πως η συμφωνία μπορεί να κλειστεί ακόμα και σήμερα, με το Ιράν να διαψεύδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Αν και οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει σε αρκετά θέματα για το «μνημόνιο κατανόησης», το Ιράν ξεκαθαρίζει πως αυτό το σχέδιο δεν προβλέπει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου αλλά «ανοίγει τον δρόμο» για μία μελλοντική, ειρηνευτική συμφωνία.

Τα Στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις στο Ιράν, το αμερικανικό μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν σε ξένες τράπεζες και κυρίως, το πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης, αποτελούν τα «αγκάθια» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ

«Γελάω με όλους τους “Δημοκρατικούς”, τους rino και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα. Αδύναμοι και αναποτελεσματικοί άνθρωποι όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Τομ Τίλις (που σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμα!), ο Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος μόλις υπέστη μια τεράστια ήττα στις προκριματικές, ο πραγματικά κακός βουλευτής Τόμας Μάσσι, ένας μεγάλος αχρείος που έχασε με συντριπτική πλειοψηφία από έναν σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη (υποστηριζόμενο από τον “Τραμπ”) αφού έδειξε τεράστια απιστία προς το κόμμα του (και τη Χώρα του!), και σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί, άνθρωποι που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακές πολιτικές και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά επικρίνουν συνεχώς κάθε φανταστική νίκη που έχω.

Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτι και να ξεκουραστούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα. Με άλλα λόγια, είναι χαμένοι! Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν. Όχι, δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες!».

«Το Ιράν δεν συζητά για πυρηνικά θέματα»

Αν και το αδιέξοδο που έχει προκληθεί στις σχέσεις των δύο χωρών φάνηκε φάνηκε να οδηγείται σε απεμπλοκή το Σάββατο, το Ιράν σήμερα διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας.

Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων». «Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», είπε.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

«Τέλη ναυσιπλοΐας» και όχι «τέλη διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ

Οι αγορές προτιμούν να συγκρατήσουν ότι έχει καταγραφεί πρόοδος με την ελπίδα ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός τους από την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας βρισκόταν σήμερα το πρωί στα 98,36 δολάρια το βαρέλι (-5%), κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγορές παρέμειναν στο πράσινο.

Κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, αλλά η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να τελεί υπό το κράτος του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Θέλοντας να αφήσει ένα παράθυρο συμβιβασμού, το Ιράν έκανε σήμερα λόγο για «τέλη ναυσιπλοΐας» και όχι «τέλη διοδίων» που επιβάλλονται στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη για τις «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας» μάλλον, παρά τέλη διοδίων, στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και την Θάλασσα του Ομάν επιβάλλουν την είσπραξη ορισμένων τελών», είπε επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει την επιβολή τελών διοδίων».

Και σε αντάλλαγμα ζητά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, αποκλεισμού που ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να διατηρήσει «μέχρι την επίτευξη, επικύρωση και υπογραφή συμφωνίας».

Τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και ο πόλεμος στον Λίβανο

Αλλο σημείο τριβής, τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων και την θέσπιση μηχανισμού που θα εγγυηθεί την αποδέσμευση και των υπολοίπων, σύμφωνα με «ενημερωμένη πηγή» που επικαλείται το Tasnim και διευκρινίζει ότι παραμένουν οι διαφορές ως προς το θέμα αυτό.

Τέλος, μένει το μέτωπο του Λιβάνου. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα μέτωπα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του λιβανικού μετώπου, ενώ η Χεζμπολάχ δηλώνει πεπεισμένη ότι ο σύμμαχός της, η Τεχεράνη, δεν θα την εγκαταλείψει.

Ωστόσο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του.