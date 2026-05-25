Κίνα: Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τη στιγμή της έκρηξης σε ανθρακωρυχείο με τους 82 νεκρούς

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες το Σάββατο αναθεώρησαν προς τα πάνω τον απολογισμό των θυμάτων

Οι αρχές επισήμαναν παράλληλα ότι προκαταρκτικά ευρήματα για το πώς συνέβη η έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα, δείχνουν «σοβαρές παραβιάσεις» από την υπεύθυνη εταιρεία, τον Όμιλο Tongzhou.

Ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε εντατικοποίηση των επιχειρήσεων διάσωσης και πλήρη έρευνα για την τραγωδία. Οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη και να αμφισβητούν πώς συνέβη αυτό: «Είναι τόσο σπαρακτικό, χάθηκαν τόσες πολλές πολύτιμες ζωές. Πότε θα βάλουμε πραγματικά την ασφάλεια πάνω απ’ όλα;».

the moment of the gas explosion that killed 82 with 2 missing and 128 injured (according to state media) at the Liushenyu (留神峪) coal mine in Qinyuan County (沁源县), Changzhi, Shanxi province, on May 22.



The mine is operated by Shanxi Tongshou Group (山西通洲集团). pic.twitter.com/wU4t4C6lOb — Byron Wan (@Byron_Wan) May 25, 2026

Ο Όμιλος Tongzhou δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε δημόσια δήλωση και το BBC δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί τους για σχόλια.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας ανέφεραν ότι οι άνθρωποι που διευθύνουν τον Όμιλο Tongzhou έχουν τεθεί υπό «μέτρα ελέγχου», αν και δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό. Η εταιρεία έχει επίσης διαταχθεί να σταματήσει τις εργασίες και στα τέσσερα ανθρακωρυχεία που λειτουργεί αυτήν τη στιγμή στην επαρχία Shanxi.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τις παραβιάσεις ασφαλείας που ανακάλυψαν στο ανθρακωρυχείο Liushenyu. Ωστόσο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν διάφορα ζητήματα στο χώρο. Αναφορές υποστηρίζουν ότι ορισμένοι εργαζόμενοι δεν έφεραν υποχρεωτικές συσκευές παρακολούθησης στα ορυχεία και τα σχέδια που παρείχε το ανθρακωρυχείο Liushenyu στις αρχές δεν ταίριαζαν με τις συνθήκες στο ορυχείο, περιπλέκοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο αριθμός των ανθρώπων στο ορυχείο κατά τη στιγμή της έκρηξης ήταν διπλάσιος από αυτόν που αναφέρεται στην επίσημη καταμέτρηση της εταιρείας.

«Γιατί εμφανίζονται ξαφνικά περισσότεροι από 100 μη εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι;» ρώτησε ένας χρήστης του Weibo. «Ήταν για να ξεπεραστούν τα όρια παραγωγής; Για να μειωθεί το κόστος; Ή για να αποκρυφθεί ο αριθμός των εργαζομένων κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος;»

Ο Όμιλος Tongzhou φέρεται να έλαβε δύο διοικητικές κυρώσεις το 2025 για παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας. Το 2024, το ορυχείο Liushenyu συμπεριλήφθηκε από την Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Ορυχείων της Κίνας σε έναν πανεθνικό κατάλογο ορυχείων άνθρακα με «σοβαρούς κινδύνους», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι προσπάθειες διάσωσης στο ορυχείο συνεχίζονται, με εκατοντάδες μέλη του προσωπικού να έχουν αναπτυχθεί για να αναζητήσουν τουλάχιστον δύο αγνοούμενους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τα μέλη των οικογενειών τους να περιμένουν έξω από το ορυχείο για νέα