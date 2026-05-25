Πακιστάν: 17 νεκροί και 10 τραυματίες από σύγκρουση βαν με σταθμευμένο λεωφορείο

Οι επιβάτες του βαν αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος
Τραγωδία στο Πακιστάν σε τροχαίο δυστύχημα με 17 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 10 να τραυματίζονται.

Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας (25.05.2026) όταν ένα βαν που ταξίδευε από την περιοχή Σουάτ προς την Πεσαβάρ, στο βόρειο τμήμα του Πακιστάν, υπέστη μηχανική βλάβη και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος και στο βαν, σύμφωνα με τις αρχές.

«Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν», δήλωσε στο AFP ο Μπιλάλ Αχμάντ Φαϊζί, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, προσθέτοντας ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μουχάμαντ Άλι, γιατρός σε τοπικό νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα, επιβεβαίωσε επίσης τον αριθμό των νεκρών.

Πολλοί από τους επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους ενόψει του Ιντ, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο.

