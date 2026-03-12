Ανησυχία για τον Παντς που έγινε viral αγκαλιάζοντας λούτρινο: Τον κυνηγούν κυρίαρχες μαϊμούδες, «πειθαρχικές ενέργειες» λέει ο ζωολογικός κήπος

Η ιστορία του μικρού Παντς, του ιαπωνικού μακάκου που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους όταν εμφανίστηκε να κρατά σφιχτά ένα λούτρινο παιχνίδι μετά την εγκατάλειψη από τη μητέρα του, επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση νέων βίντεο που τον δείχνουν να απομακρύνεται ή να καταδιώκεται από άλλα μέλη της ομάδας του στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα, κοντά στο Τόκιο. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν νέο κύμα ανησυχίας, τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό.

Ο Παντς είναι ένας επτά μηνών ιαπωνικός μακάκος, ο οποίος εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του λίγο μετά τη γέννησή του. Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου τον ανέθρεψαν και του έδωσαν ένα λούτρινο ουρακοτάγκο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως μέσο παρηγοριάς αλλά και ως βοήθημα ώστε να μάθει να γαντζώνεται, μια βασική δεξιότητα για την επιβίωση των νεογέννητων μακάκων. Η εικόνα του με το λούτρινο έγινε γρήγορα viral και προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από επισκέπτες αλλά και διεθνή μέσα.

Ωστόσο, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνουν να τον κυνηγούν, προκαλώντας ανησυχία.

Μετά τις νέες αντιδράσεις, ο ζωολογικός κήπος ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι ιαπωνικοί μακάκοι ζουν σε αυστηρά ιεραρχικές κοινωνίες, όπου τα κυρίαρχα ζώα επιδεικνύουν αυτό που περιγράφεται ως «πειθαρχική» συμπεριφορά προς τα κατώτερα μέλη της ομάδας.

Σύμφωνα με την ίδια θέση, αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν φυσικό στοιχείο της κοινωνικής δομής του είδους και δεν ταυτίζονται, όπως υποστηρίζει ο ζωολογικός κήπος, με αυτό που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως κακοποίηση.

Ωτσόσο, οι υπεύθυνοι του χώρου τονίζουν ακόμη ότι ο μικρός μακάκος δεν περνά όλη την ημέρα υπό πίεση. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος του χρόνου του κυλά ήρεμα, ενώ όλο και περισσότερα ζώα της ομάδας τον πλησιάζουν, τον φροντίζουν ή παίζουν μαζί του. Όπως αναφέρουν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Παντς να απομακρύνεται πλέον συχνότερα από το λούτρινο παιχνίδι του, κάτι που οι φροντιστές εκτιμούν ως σημάδι σταδιακής κοινωνικής ένταξης.

Παράλληλα, ο ζωολογικός κήπος παραδέχεται ότι ορισμένοι μακάκοι υψηλά στην ιεραρχία εμφάνισαν πιο έντονη επιθετική συμπεριφορά και γνωστοποίησε ότι τα συγκεκριμένα ζώα απομακρύνθηκαν προσωρινά από την ομάδα στις 8 Μαρτίου, ώστε να παρακολουθηθεί η κατάσταση.

Η διοίκηση υποστηρίζει επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο Παντς έχει δεχτεί επίθεση που να απειλεί άμεσα την επιβίωσή του.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ζωολογικός απαντά και σε όσους ζητούν να απομακρυνθεί ο μικρός μακάκος από την ομάδα. Όπως επισημαίνει, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να επηρεάσει μόνιμα τη δυνατότητά του να ενταχθεί σε κοινωνική δομή του είδους του, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη μελλοντική του ζωή. Η λογική των φροντιστών είναι ότι προτεραιότητα παραμένει να μάθει τους «κανόνες» της κοινωνίας των μακάκων και να γίνει αποδεκτός από την ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, η PETA έχει ασκήσει δημόσια κριτική για τη μεταχείριση του Παντς, υποστηρίζοντας ότι η περίπτωσή του αναδεικνύει τα προβλήματα της αιχμαλωσίας και της ζωής των ζώων στους ζωολογικούς κήπους. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι πίσω από τη viral εικόνα ενός «χαριτωμένου» μωρού ζώου κρύβονται η απομόνωση, η απώλεια και η έλλειψη φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνικής ελευθερίας.