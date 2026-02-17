Μωρό μαϊμού βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο μετά την εγκατάλειψη από τη μητέρα του

Συγκινητικές εικόνες έγιναν viral από τον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάουα στην Ιαπωνία, όπου ένα μωρό μαϊμού, μόλις έξι μηνών, έχει βρει παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι.

Ο Punch, το μωρό – μαϊμού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2025, απορρίφθηκε σχεδόν αμέσως από τη μητέρα του, σύμφωνα με τη Daily Mail. Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία ανέλαβαν τη σίτισή του και παρακολουθούν στενά την ανάπτυξή του, προσπαθώντας να καλύψουν το κενό της μητρικής φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Γνωρίζοντας ότι τα βρέφη πιθήκων προσκολλώνται φυσικά στη μητέρα τους, το προσωπικό του πρόσφερε κουβέρτες και μαλακά παιχνίδια για να μειώσει το στρες. Εκείνος «διάλεξε» ένα λούτρινο ουρακοτάγκο και από τότε δεν το αποχωρίζεται.



Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο X, φαίνεται να το αγκαλιάζει στον ύπνο του και να μην το αφήνει στιγμή. Τα στιγμιότυπα προκάλεσαν κύμα συγκίνησης, με χρήστες να σχολιάζουν:

«Είναι σαν να βρήκε το πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο», «Καημένο μωρό!» και «Θέλω να το αγκαλιάσω».