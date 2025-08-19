Κόσμος

Ανοιχτή η Ελβετία στο ενδεχόμενο να υποδεχτεί τον Πούτιν αν «έρθει για ειρηνευτική διάσκεψη»

«Η Γενεύη θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο μέρος» για τις συνομιλίες Πούτιν-Ζελένσκι, δήλωσε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι
Ο Ιγκνάσιο Κασίς
Ο Ιγκνάσιο Κασίς / AP Photo/Majdi Mohammed)

Η Ελβετία είναι έτοιμη να δώσει «ασυλία» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά το γεγονός ότι έχουν απαγγελθεί σε βάρος του κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την προϋπόθεση ότι θα έρθει «για μια ειρηνευτική διάσκεψη», διαβεβαίωσε σήμερα ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση όρισε πέρυσι «τους κανόνες για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Εφόσον το εν λόγω πρόσωπο έρχεται για μια διάσκεψη ειρήνης, όχι αν έρχεται για ιδιωτικούς λόγους», δήλωσε ο Ιγκνάσιο Κασίς στη διάρκεια συνέντευξη Τύπου με τον Ιταλό ομόλογό του Αντόνιο Ταγιάνι στη Βέρνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ο Πούτιν στην Ελβετία.

«Η Γενεύη θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο μέρος» για τις συνομιλίες Πούτιν-Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Ιταλία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τους στη Γενεύη επειδή η Ελβετία είναι μια χώρα που ανέκαθεν εργάζεται για την ειρήνη. Η Ρώμη θα ήταν επίσης ένας ιδανικός τόπος για τη διεξαγωγή τους, επιθυμητός τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ουκρανούς και άλλους επίσης, όμως υπάρχει το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, έτσι θα ήταν πιο περίπλοκο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ταχθεί επίσης υπέρ της διεξαγωγής μιας ενδεχόμενης συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν στη Γενεύη.

Κόσμος
