Χανταϊός: «Δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία» καθησυχάζουν οι επιστήμονες – Στην Τενερίφη ο επικεφαλής του ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών

Συνεχίζεται η διεθνής ανησυχία για την εμφάνιση χανταϊού με τρεις θανάτους και πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τους επιστήμονες πάντως να εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει την Κυριακή στα Κανάρια Νησιά με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να μεταβαίνει στην Τενερίφη για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών.

Παρά τον συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές αρχές λόγω των κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατευθύνεται προς την Τενερίφη παρά τις αντιδράσεις των τοπικών Αρχών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διαβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι τα πρόσφατα περιστατικά χανταϊού δεν αποτελούν λόγο πανικού ή φόβου για «νέα πανδημία».

Καθησυχαστικός εμφανίζεται μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας ότι, αν και πρόκειται για το μοναδικό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, η μετάδοση αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένη και απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή.

«Δεν κινδυνεύουμε από πανδημία χανταϊού», δήλωσε χαρακτηριστικά. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει «κάποια υψηλή επικινδυνότητα για μετάδοση εκτός του κρουαζιερόπλοιου».

Ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εύκολης μεταφοράς του συγκεκριμένου στελέχους μεταξύ ηπείρων, ούτε τάση ευρείας εξάπλωσης όπως συμβαίνει με ιούς τύπου γρίπης ή COVID-19.

Οι χανταϊοί υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια

Οι χανταϊοί είναι ιοί, φορείς των οποίων είναι τα τρωκτικά και υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια αναφέρει ο κ. Μαγιορκίνης.

Εξηγεί ότι στη Νότια Αμερική υπάρχουν συγκεκριμένοι χανταϊοί, οι οποίοι λέγονται οι «ιοί του Νέου Κόσμου». Η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει ότι ο ιός των ‘Ανδεων σπανίως και δύσκολα μεν, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο. Τα στελέχη που εντοπίζονται στη Νότια Αμερική, όπως αυτό των ‘Ανδεων, συνδέονται κυρίως με σοβαρά αναπνευστικά σύνδρομα και παρουσιάζουν υψηλότερη θνητότητα σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά στελέχη.

«Οι ιοί χανταϊού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν διαφορετική επικινδυνότητα και ηπιότερη κλινική εικόνα, από αυτούς της Λατινικής Αμερικής, χωρίς μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και προκαλούν διαφορετικό σύνδρομο», εξηγεί ο κ. Μαγιορκίνης.

Τονίζει μάλιστα ότι αυτά είναι γνωστά και δεν θεωρεί ότι υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία.

Ο καθηγητής εξηγεί ότι η θνητότητα των ιών της Λατινικής Αμερικής κυμαίνεται από 10 έως 30%. Ωστόσο, όπως επισημαίνει αυτή η εκτίμηση θεωρείται υψηλή διότι τα κρούσματα με ήπια συμπτώματα «κατά πάσα πιθανότητα δεν διαγιγνώσκονται ούτε καταγράφονται, οπότε μιλάμε για υπερεκτίμηση».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν από 10.000 έως 100.000 ανθρώπινα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

«Για τους χανταϊούς που βρίσκονται στην Ευρώπη η θνητότητα θεωρείται σημαντικά χαμηλότερη. Δεν έχουμε όμως, ακριβή εκτίμηση. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στο 10%», αναφέρει ο κ. Μαγιορκίνης.

Προσθέτει ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον χανταϊό, ενώ η αντιμετώπιση των περιστατικών είναι υποστηρικτική.

Συμπτώματα της λοίμωξης

Στην Αμερική, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, ενώ στην Ευρώπη ξεκινάει με πυρετό, κακουχία και σε κάποιο επίπεδο αρχίζει και προσβάλλει και τους νεφρούς.

Τα συμπτώματα τυπικά ξεκινούν μία με οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων είναι περίπου δύο βδομάδες.

Μετάδοση και μέτρα πρόληψης

Η μετάδοση του ιού συνδέεται κυρίως με την επαφή με βιολογικά υγρά μολυσμένων τρωκτικών, όπως ούρα ή περιττώματα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη λήψη βασικών μέτρων υγιεινής, ιδιαίτερα σε αγροτικούς ή κλειστούς χώρους.

Γενικά τα μέτρα πρόληψης αφορούν την αποφυγή επαφής με τρωκτικά και για αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικές οι μυοκτονίες και η καθαριότητα στους υγειονομικούς χώρους. Η χρήση γαντιών και μάσκας κατά τον καθαρισμό χώρων όπου μπορεί να υπάρχουν τρωκτικά αποτελεί βασική σύσταση.

Στην Τενερίφη ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, όπως δήλωσαν χθες πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ χθες έκανε λόγο για συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων —συμπεριλαμβανομένων ενός ζευγαριού Ολλανδών επιβατών και μιας Γερμανίδας που έχουν χάσει τη ζωή τους— του ιού αυτού που είναι γνωστός αν και σπάνιος και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Τρεις άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη για να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», διευκρίνισαν οι πηγές.

Ωστόσο ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός» έσπευσε να διαβεβαιώσει χθες ο ΠΟΥ.

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (…) Δεν πρόκειται για νέα Covid», υπογράμμισε.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου.

«Η πιθανότητα μόλυνσης στην Ουσουάια είναι πρακτικά μηδενική», δήλωσε χθες ο Χουάν Πετρίνα, αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία της Γης του Πυρός, σε συνέντευξη Τύπου.

Το σκάφος πλέει αυτή στιγμή προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται αύριο, Κυριακή.

Η αποβίβαση των επιβατών πρέπει να γίνει κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, το «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας λόγω των καιρικών συνθηκών, δήλωσε αξιωματούχος από την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.