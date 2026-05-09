Χανταϊός: Την κλιματική αλλαγή «βλέπουν» ως αιτία εξάπλωσης οι επιστήμονες – Στα 6 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο

Ο χανταϊός συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία διεθνώς, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η Αργεντινή φαίνεται να είναι η χώρα «μηδέν» αφού εκεί έχουν καταγραφεί οι περισσότερες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, τα κρούσματα του χανταϊού στην Αργεντινή έχουν μάλιστα σχεδόν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, με τη χώρα να καταγράφει 32 θανάτους παράλληλα με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από το 2018, χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτά στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο.

Οι αρχές της Αργεντινής προσπαθώντας να σταματήσουν αυτή την εξάπλωση σπεύδουν να εντοπίσουν τα ίχνη του ζευγαριού που ταξίδεψε στη χώρα και αργότερα πέθανε εν μέσω έξαρσης του ιού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της Ουσουάια, στη νότια Αργεντινή, την 1η Απριλίου και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας και συγκεκριμένα στην Τενερίφη, όπου και θα δέσει αύριο το πρωί κάπου γύρω στις 04:00 με 06:00 (10/6/2026)

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ χθες έκανε λόγο για συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων του ζευγαριού Ολλανδών επιβατών και μιας Γερμανίδας που έχουν χάσει τη ζωή τους, του ιού αυτού ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα σπάνιος και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Οι ειδικοί αποδίδουν την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή των οικοσυστημάτων στην αύξηση των κρουσμάτων της νόσου, η οποία συνήθως προκαλείται από την έκθεση στα ούρα ή τα κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών.

Η τρέχουσα σεζόν, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, έχει ήδη καταγράψει 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, σε σύγκριση με μόλις 57 κατά την ίδια περίοδο την περασμένη σεζόν.

Η χώρα όχι μόνο κατέγραψε έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων φέτος, αλλά κατέγραψε επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας των τελευταίων ετών, με τον αριθμό των θανάτων να σημειώνει αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Και αυτοί οι αριθμοί εξαιρούν το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, η προέλευση του οποίου παραμένει άγνωστη.

Ενώ δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα του χανταϊού στην Ουσουάια τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με το υπουργείο, ο ιός ενδημεί σε ορισμένες άλλες περιοχές της Αργεντινής. Οι αρχές της Αργεντινής πιστεύουν ότι το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο επισκέφθηκε διάφορες περιοχές της χώρας καθώς διέσχιζε τα σύνορα με τη γειτονική Χιλή σε αρκετές περιπτώσεις και έφτασε στην Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στην κρουαζιέρα.

Ποιες περιοχές της Αργεντινής έχουν συνδεθεί περισσότερο με κρούσματα

Τέσσερις γεωγραφικές περιοχές της Αργεντινής είναι ιστορικά περιοχές υψηλού κινδύνου για μετάδοση: βορειοδυτικά (στις επαρχίες Salta, Jujuy και Tucumán), βορειοανατολικά (Misiones, Formosa και Chaco), Κέντρο (Buenos Aires, Santa Fe και Entre Ríos) και νότια (Neuquén, Río Negro). Το ολλανδικό ζευγάρι πιστεύεται ότι επισκέφθηκε τόσο το Μισιόν όσο και το Νεουκέν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του.

Για πολλά χρόνια, ο χανταϊός είχε συνδεθεί με την Παταγονία στο νότιο άκρο της Αργεντινής, μετά από ένα θανατηφόρο ξέσπασμα το 2018 που σκότωσε 11 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες μολύνσεις.

Αυτή την περίοδο, ωστόσο, τα περισσότερα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην κεντρική περιοχή της χώρας, με την επαρχία του Μπουένος Άιρες να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων με 42.

Το ξέσπασμα στο πλοίο έχει συνδεθεί με το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων , μια σπάνια αλλά δυνητικά σοβαρή μορφή του ιού που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής επαφής.

Πώς το κλίμα μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωση του ιού;

Ο ιός Hantavirus στην Αργεντινή συνήθως αναπτύσσεται σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές, παρουσία καλλιεργειών, ψηλών ζιζανίων, υγρασίας ή υποτροπικού κλίματος.

Όπως αναφέρει το CNN, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην εξάπλωσή της, επιτρέποντας στα τρωκτικά που μεταδίδουν τον ιό να ευδοκιμήσουν σε νέες περιοχές.

«Η αυξανόμενη ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τα άγρια περιβάλλοντα, η καταστροφή των οικοσυστημάτων, η δημιουργία μικρών αστικοποιήσεων σε αγροτικές περιοχές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συμβάλλουν στην εμφάνιση κρουσμάτων εκτός ιστορικά ενδημικών περιοχών», ανέφερε το υπουργείο.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες και τα επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούν επίσης την τάση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι αυξήσεις της θερμοκρασίας προκαλούν αλλαγές στο οικοσύστημα που επηρεάζουν την παρουσία του ποντικιού με τη μακριά ουρά, του κύριου φορέα του ιού στην Αργεντινή και τη Χιλή.

«Αυτά τα τρωκτικά είναι σε θέση να προσαρμοστούν καλύτερα στις κλιματικές αλλαγές, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που βλέπουμε», εξήγησε ο Eduardo López, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες και σύμβουλος της κυβέρνησης της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ωθήσει τόσο τους ανθρώπους όσο και την άγρια ζωή να μετακινηθούν σε νέα μέρη, αυξάνοντας τον κίνδυνο, δήλωσε ο Ρομπέρτο Ντέμπαγκ, αντιπρόεδρος της Λατινοαμερικανικής Εταιρείας Εμβολιολογίας, ενώ οι τάσεις στον τουρισμό έχουν επίσης επηρεάσει.

«Όποιος πηγαίνει σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου για τουρισμό, εάν δεν έχει καθαριστεί από χαμηλή βλάστηση, αποτελεί πολύ υψηλό κίνδυνο», δήλωσε ο Ντέμπαγκ.

Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι τεχνικές ομάδες υγείας θα μεταβούν στην Ουσουάια, στην επαρχία Γης του Πυρός της Αργεντινής, για να συλλάβουν και να αναλύσουν τρωκτικά σε περιοχές που συνδέονται με την διαδρομή του ολλανδικού ζευγαριού που πιστεύεται ότι εκτέθηκε στον ιό.

Ωστόσο, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της Γης του Πυρός, δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα «δεν συνάδει με το συμπέρασμα ότι έχουν προσβληθεί από την ασθένεια εδώ», επικαλούμενος αρχεία αναχώρησης αεροδρομίων και πλοίων που ισχυρίζονται ότι το ζευγάρι βρισκόταν στη Γη του Πυρός μόνο από τις 29 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Απέρριψε επίσης ως «φήμη» την υπόνοια ότι το ζευγάρι μπορεί να επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Ουσουάια πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. «Το Υπουργείο Υγείας δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι συνέβη αυτό», δήλωσε η Πετρίνα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη της νότιας Αργεντινής την Παρασκευή.