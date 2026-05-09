Μόσχα: Στη σκιά του πολέμου η στρατιωτική παρέλαση της Νίκης – Εντυπωσιακές εικόνες και η ομιλία του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Είναι η πρώτη φορά που στην Παρέλαση της Νίκης συμμετείχαν και στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, και παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλων ξένων ηγετών, βετεράνων και στρατιωτών τόσο της Ρωσίας όσο και της Βόρειας Κορέας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (09.05.2026) η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, για την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν και Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός, η Μόσχα έλαβε αυξημένα μέτρα ασφαλείας ώστε η παρέλαση να διεξαχθεί με κάθε ασφάλεια μιας και υπήρχε αυξημένος φόβος για ουκρανικά χτυπήματα.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που στην Παρέλαση της Νίκης συμμετείχαν και στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα.

Δίπλα τους και σπουδαστές ανώτερων στρατιωτικών σχολών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας.

Η παρέλαση ξεκίνησε με την εμφάνιση των σημαιοφόρων του Συντάγματος Πρεομπραζένσκι, οι οποίοι μετέφεραν στην Κόκκινη Πλατεία τη ρωσική σημαία και το Λάβαρο της Νίκης.

Είναι η σημαία που υψώθηκε πάνω στο Ράιχσταγκ στο Βερολίνο τη νύχτα της 1ης Μαΐου 1945.

Δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν που παρακολούθησε με συγκίνηση την παρέλαση, βρέθηκε και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ.

Μεταξύ των ξένων ηγετών που βρέθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία ήταν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Λάος Θονγκλούν Σισουλίθ, ο ανώτατος ηγέτης της Μαλαισίας Σουλτάνος Ιμπραήμ, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ.

Russian service members take part in a military parade on Victory Day, marking the 81st anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia, May 9, 2026. Sputnik
Russian servicemen march as they attend the Victory Day military parade in Moscow, Saturday, May 9, 2026, during celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during the World War II. Pavel Bednyakov
Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με την αεροπορική επίδειξη πάνω από τη Μόσχα.

Αεροπορικές ομάδες επιδείξεων με μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τον σχηματισμό «Kubinka Diamond» πάνω από την Κόκκινη Πλατεία.

Russian Air Force Su-25 jets fly over Red Square, leaving trails of smoke in the colours of the Russian state flag, during the Victory Day military parade in Moscow, Saturday, May 9, 2026, during celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during World War II. Pavel Bednyakov
Στη συνέχεια εμφανίστηκαν έξι αεροσκάφη Su-25, τα οποία άφησαν πίσω τους καπνούς στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, δίνοντας έτσι το σήμα για τη λήξη της παρέλασης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχασε την ευκαιρία και έβγαλε ομιλία κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας πως ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη βορειοατλαντική ένωση.

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε αρχικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα», πρόσθεσε πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί την πιο σημαντική εθνική επέτειο για τη Ρωσία, τιμώντας τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και τα περίπου 27 εκατομμύρια Σοβιετικών πολιτών που σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους και εκατομμύρια Ουκρανοί.

Russian servicemen march as they attend the Victory Day military parade in Moscow, Saturday, May 9, 2026, during celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during the World War II. Pavel Bednyakov
Russian servicemen attend the Victory Day military parade in Moscow, on Saturday, May 9, 2026, during celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during World War II. Alexander Zemlianichenko
Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, η φετινή παρέλαση δεν περιλάμβανε άρματα μάχης ή άλλο βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κόκκινη Πλατεία, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διαφορετική συγκυρία υπό το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία.

Χανταϊός: «Δεν κινδυνεύουμε από νέα πανδημία» καθησυχάζουν οι επιστήμονες – Στην Τενερίφη ο επικεφαλής του ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών
Ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εύκολης μεταφοράς του συγκεκριμένου στελέχους μεταξύ ηπείρων, ούτε τάση ευρείας εξάπλωσης
Τραμπ: Περιμένω απάντηση από το Ιράν για το νέο σχέδιο ειρήνης – Φόβοι για αντίποινα μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών τάνκερ
Οι ΗΠΑ κάλεσαν ξανά τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή - Πετρελαιοκηλίδα 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων εντοπίστηκε στον Κόλπο
Άνδρας στην Βρετανία υποδυόταν την πρώην σύντροφό του στο Tinder και έστελνε αγνώστους σπίτι της για να την βιάσουν
Ο Άσαντ Χουσεΐν είχε συστηθεί με ψεύτικο όνομα στην 36χρονη, και αφού χώρισαν έστελνε μηνύματα σε άνδρες λέγοντάς τους να πάνε σπίτι της με την ψευδή δικαιολογία ότι πρόκειται για μια «σεξουαλική φαντασίωση» της
Οι ΗΠΑ έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο τάνκερ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για σποραδικές συγκρούσεις
Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δύο πετρελαιοφόρων με ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να καταπλεύσουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν
