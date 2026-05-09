Μόσχα: Στη σκιά του πολέμου η στρατιωτική παρέλαση της Νίκης – Εντυπωσιακές εικόνες και η ομιλία του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, και παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλων ξένων ηγετών, βετεράνων και στρατιωτών τόσο της Ρωσίας όσο και της Βόρειας Κορέας, πραγματοποιήθηκε σήμερα (09.05.2026) η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, για την 81η επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν και Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός, η Μόσχα έλαβε αυξημένα μέτρα ασφαλείας ώστε η παρέλαση να διεξαχθεί με κάθε ασφάλεια μιας και υπήρχε αυξημένος φόβος για ουκρανικά χτυπήματα.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που στην Παρέλαση της Νίκης συμμετείχαν και στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα.

Δίπλα τους και σπουδαστές ανώτερων στρατιωτικών σχολών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας.

Η παρέλαση ξεκίνησε με την εμφάνιση των σημαιοφόρων του Συντάγματος Πρεομπραζένσκι, οι οποίοι μετέφεραν στην Κόκκινη Πλατεία τη ρωσική σημαία και το Λάβαρο της Νίκης.

Είναι η σημαία που υψώθηκε πάνω στο Ράιχσταγκ στο Βερολίνο τη νύχτα της 1ης Μαΐου 1945.

Δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν που παρακολούθησε με συγκίνηση την παρέλαση, βρέθηκε και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ.

Μεταξύ των ξένων ηγετών που βρέθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία ήταν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Λάος Θονγκλούν Σισουλίθ, ο ανώτατος ηγέτης της Μαλαισίας Σουλτάνος Ιμπραήμ, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ και ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ.

Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με την αεροπορική επίδειξη πάνω από τη Μόσχα.

Αεροπορικές ομάδες επιδείξεων με μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τον σχηματισμό «Kubinka Diamond» πάνω από την Κόκκινη Πλατεία.

Russian Sukhoi Su-30, Mikoyan MiG-29, and Sukhoi Su-25 fighter jets carried out a flyover during the Victory Day parade.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν έξι αεροσκάφη Su-25, τα οποία άφησαν πίσω τους καπνούς στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, δίνοντας έτσι το σήμα για τη λήξη της παρέλασης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχασε την ευκαιρία και έβγαλε ομιλία κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας πως ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη βορειοατλαντική ένωση.

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε αρχικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Είμαστε ενωμένοι. Η νίκη ήταν δική μας και θα είναι για πάντα», πρόσθεσε πριν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ρωσίας.

Chita's Victory Day parade featured widows of Russia's "SVO" soldiers.



At least someone finally made the parade honest. pic.twitter.com/DKoi87ULQE — Maria Drutska (@maria_drutska) May 9, 2026

Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί την πιο σημαντική εθνική επέτειο για τη Ρωσία, τιμώντας τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και τα περίπου 27 εκατομμύρια Σοβιετικών πολιτών που σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους και εκατομμύρια Ουκρανοί.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, η φετινή παρέλαση δεν περιλάμβανε άρματα μάχης ή άλλο βαρύ στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κόκκινη Πλατεία, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διαφορετική συγκυρία υπό το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία.