Ανταρκτική: Ερευνητές ανακάλυψαν τυχαία άγνωστο νησί

Σε μία σημαντική ανακάλυψη προχώρησε μια διεθνής ομάδα αποστολής η οποία εντόπισε ένα μικροσκοπικό νησί στη θάλασσα Weddell της Ανταρκτικής, το οποίο δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως σε κανέναν ναυτικό χάρτη.

Οι 93 ερευνητές εξερευνούν την περιοχή της Ανταρκτικής από τις αρχές Φεβρουαρίου με το παγοθραυστικό «Polarstern», όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Alfred Wegener στο Μπρέμερχαβεν. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η έρευνα έπρεπε να διακοπεί για να αναζητηθεί καταφύγιο σε μία πιο ήρεμη πλευρά ενός νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξαφνικά, εμφανίστηκε ένα «παγόβουνο», «το οποίο φαινόταν κάπως βρώμικο», δήλωσε ο επιστήμονας του AWI, Simon Dreutter. Μετά από πιο προσεκτική εξέταση, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα νησί μήκους περίπου 130 μέτρων, πλάτους 50 μέτρων και ύψους 16 μέτρων.

Στον ναυτικό χάρτη είχε επισημανθεί μόνο ως ανεξερεύνητη επικίνδυνη ζώνη, ένα ναυτικό μίλι από την πραγματική του θέση. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν γιατί το νησί δεν εμφανίζεται ως μέρος της ακτογραμμής σε άλλα σύνολα δεδομένων.

Το νησί ερευνήθηκε και καταγράφηκε συστηματικά με τη χρήση drone και σόναρ. Δεν έχει ακόμη όνομα, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για αυτό. Το νησί θα συμπεριληφθεί επίσης σε διεθνείς ναυτικούς χάρτες και άλλα σημαντικά σύνολα δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χαρτογράφηση του άγνωστου νησιού

Οι πλοηγοί κατηύθυναν προσεκτικά το «Polarstern» προς το σημείο, διατηρώντας ασφαλές βάθος κάτω από την καρίνα. Με τη χρήση πολυδέσμικου ηχοβολιστή και drone, το νησί χαρτογραφήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά.

Παράλληλα, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι εμφανιζόταν στους χάρτες μετατοπισμένο κατά περίπου ένα ναυτικό μίλι από την πραγματική του θέση, ενώ στις δορυφορικές εικόνες ήταν δύσκολο να διακριθεί από τα παγόβουνα.