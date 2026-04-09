Ανταρκτική: Ερευνητές ανακάλυψαν τυχαία άγνωστο νησί

Oι ειδικοί διαπίστωσαν ότι εμφανιζόταν στους χάρτες μετατοπισμένο κατά περίπου ένα ναυτικό μίλι από την πραγματική του θέση
Photo: Alfred Wegener Institute / Christian Haas

Σε μία σημαντική ανακάλυψη προχώρησε μια διεθνής ομάδα αποστολής η οποία εντόπισε ένα μικροσκοπικό νησί στη θάλασσα Weddell της Ανταρκτικής, το οποίο δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως σε κανέναν ναυτικό χάρτη.

Οι 93 ερευνητές εξερευνούν την περιοχή της Ανταρκτικής από τις αρχές Φεβρουαρίου με το παγοθραυστικό «Polarstern», όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Alfred Wegener στο Μπρέμερχαβεν. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η έρευνα έπρεπε να διακοπεί για να αναζητηθεί καταφύγιο σε μία πιο ήρεμη πλευρά ενός νησιού.

Ξαφνικά, εμφανίστηκε ένα «παγόβουνο», «το οποίο φαινόταν κάπως βρώμικο», δήλωσε ο επιστήμονας του AWI, Simon Dreutter. Μετά από πιο προσεκτική εξέταση, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα νησί μήκους περίπου 130 μέτρων, πλάτους 50 μέτρων και ύψους 16 μέτρων.

Στον ναυτικό χάρτη είχε επισημανθεί μόνο ως ανεξερεύνητη επικίνδυνη ζώνη, ένα ναυτικό μίλι από την πραγματική του θέση. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν γιατί το νησί δεν εμφανίζεται ως μέρος της ακτογραμμής σε άλλα σύνολα δεδομένων. 

Το νησί ερευνήθηκε και καταγράφηκε συστηματικά με τη χρήση drone και σόναρ. Δεν έχει ακόμη όνομα, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για αυτό. Το νησί θα συμπεριληφθεί επίσης σε διεθνείς ναυτικούς χάρτες και άλλα σημαντικά σύνολα δεδομένων.

Η χαρτογράφηση του άγνωστου νησιού

Οι πλοηγοί κατηύθυναν προσεκτικά το «Polarstern» προς το σημείο, διατηρώντας ασφαλές βάθος κάτω από την καρίνα. Με τη χρήση πολυδέσμικου ηχοβολιστή και drone, το νησί χαρτογραφήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι έχει μήκος περίπου 130 μέτρα, πλάτος 50 μέτρα και ύψος 16 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παράλληλα, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι εμφανιζόταν στους χάρτες μετατοπισμένο κατά περίπου ένα ναυτικό μίλι από την πραγματική του θέση, ενώ στις δορυφορικές εικόνες ήταν δύσκολο να διακριθεί από τα παγόβουνα.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Reuters: Ο Τραμπ παραμένει έξαλλος με το ΝΑΤΟ και εξετάζει να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη
Οι ΗΠΑ διατηρούν πάνω από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 30.000 στη Γερμανία, με σημαντικές δυνάμεις επίσης σε Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία
Αμερικανικός στρατός 11
