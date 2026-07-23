Τζούμπιλαντ Σάικς: Ο διάσημος τενόρος δολοφονήθηκε με 73 μαχαιριές από τον γιο του – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία

Νέα στοιχεία από τη νεκροψία φέρνουν στο φως την αγριότητα της δολοφονίας του υποψήφιου για Grammy τενόρου Τζούμπιλαντ Σάικς τον Δεκέμβριο του 2025 στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο 71χρονος δέχτηκε 73 μαχαιριές, εκ των οποίων 68 από αιχμηρό όργανο, από τον γιο του, Μάικα, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο.

Ο γνωστός τενόρος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 31χρονου γιου του.

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Ωστόσο, η έκθεση της νεκροψίας αποκαλύπτει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο 71χρονος από τον ίδιο του τον γιο, την ώρα που η σύζυγός του βρισκόταν στο μπάνιο.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, ο Σάικς έφερε περισσότερα από 73 τραύματα: 68 από αυτά ταξινομήθηκαν ως τραύματα από «αιχμηρό όργανο» και πέντε ως τραύματα από «θλαστικό όργανο».

Ο γιος του, Μάικα, συνελήφθη για τη δολοφονία και κατηγορείται για φόνο, ενώ παραμένει υπό κράτηση στις φυλακές της Σάντα Μόνικα.

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Την ώρα της επίθεσης, η σύζυγος του Τζούμπιλαντ Σάικς, Σεσίλια, βρισκόταν στο ντους όταν άκουσε «τον άνδρα της να της φωνάζει να καλέσει το 911».

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, αλλά ο τενόρος ανακηρύχθηκε νεκρός επί τόπου.

«Όταν [η Σεσίλια] βγήκε από το ντους, είδε τον ενήλικο γιο τους να στέκεται πάνω από τον [Τζούμπιλαντ], μαχαιρώνοντάς τον με ένα προφανώς αιχμηρό όπλο», αναφέρει η έκθεση της Αστυνομίας της Σάντα Μόνικα.

Η Σεσίλια κάλεσε τις αρχές για «πιθανή επίθεση σε εξέλιξη», καταγγέλλοντας ότι «ο γιος της, ο οποίος έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής νόσου, είχε μαχαιρώσει και σκοτώσει» τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί τρεις γιους. Αυτή τη στιγμή, ασφαλιστικά μέτρα απαγορεύουν στον Μάικα οποιαδήποτε επαφή με τη μητέρα του.

Στο σπίτι του θύματος, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν δύο όπλα: ένα «μαχαίρι» με λεπίδα μήκους περίπου 23 εκατοστών και πλάτους 5 εκ., καθώς και έναν αλτήρα περίπου 4,5 κιλών «με εμφανή ίχνη αίματος».

Το ψυχιατρικό ιστορικό

Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με την The Mirror US, ο βοηθός εισαγγελέα του Λος Άντζελες, αποκάλυψε ότι ο Μάικα έπρεπε να βρίσκεται «υπό φαρμακευτική αγωγή».

Πηγή από τη γειτονιά της οικογένειας δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Τζούμπιλαντ Σάικς «αγαπούσε» τον γιο του και ήλπιζε ότι ο Μάικα «πήγαινε πολύ καλά».

Ο Τζούμπιλαντ Σάικς, ο οποίος ήταν υποψήφιος για βραβείο Grammy Καλύτερου Κλασικού Άλμπουμ το 2009, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην όπερα το 1990. Παράλληλα, διετέλεσε καλλιτεχνικός σύμβουλος για την Ορχήστρα της Σάντα Μόνικα.