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Επτά νεκροί σε ανταλλαγές επιθέσεων στην Ουκρανία και τη Ρωσία

A resident looks at rescuers working at the site of an apartment building hit by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine July 22, 2026. REUTERS/Nina Liashonok
Πολυκατοικία χτυπήθηκε από ρωσική πυραυλική επίθεση, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στην Οδησσό / REUTERS
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Από τις πρωινές αλλά και βραδινές ώρες, εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, είχαν ως αποτέλεσμα συνολικά επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σήμερα Πέμπτη (23.07.2026) στην ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθείσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί δύο ετών, στο Πάβλογκραντ, στην ουκρανική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ολεξάντρ Χάνζα. Διευκρίνισε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε «βιομηχανία τροφίμων» και ότι εκεί ξέσπασε πυρκαγιά.

Firefighters work at the site of a petrol station hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Sumy, Ukraine, in this handout picture released July 23, 2026. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.
REUTERS

Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε στο Σεμπέκινο, σε επίθεση με ουκρανικό drone κατά οχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών που αναρτήθηκε μέσω Telegram.

Στα προάστια του Βόρονεζ, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτίως της Μόσχας, «ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του» σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του έπειτα από συντριβή drone, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Γκουσέφ.

Οι γονείς του αγοριού «υπέστησαν διάφορα τραύματα», διευκρίνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένας νεαρός άνδρας επίσης τραυματίστηκε σε επίθεση με drones στο ίδιο προάστιο.

Στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε ουκρανική επιδρομή, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ.

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