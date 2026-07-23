Επτά νεκροί σε ανταλλαγές επιθέσεων στην Ουκρανία και τη Ρωσία

Από τις πρωινές αλλά και βραδινές ώρες, εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, είχαν ως αποτέλεσμα συνολικά επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σήμερα Πέμπτη (23.07.2026) στην ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθείσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν.

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί δύο ετών, στο Πάβλογκραντ, στην ουκρανική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ολεξάντρ Χάνζα. Διευκρίνισε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε «βιομηχανία τροφίμων» και ότι εκεί ξέσπασε πυρκαγιά.

Στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε στο Σεμπέκινο, σε επίθεση με ουκρανικό drone κατά οχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών που αναρτήθηκε μέσω Telegram.

Στα προάστια του Βόρονεζ, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτίως της Μόσχας, «ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του» σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του έπειτα από συντριβή drone, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Γκουσέφ.

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Οι γονείς του αγοριού «υπέστησαν διάφορα τραύματα», διευκρίνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένας νεαρός άνδρας επίσης τραυματίστηκε σε επίθεση με drones στο ίδιο προάστιο.

Στην Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε ουκρανική επιδρομή, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ.