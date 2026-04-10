Αντιμέτωπα με έλλειψη καυσίμων τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή και «συστημική» έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν επανέλθουν σε πλήρη και σταθερή λειτουργία μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, προειδοποιεί ο κλάδος των αεροδρομίων.

Η ACI Europe, που εκπροσωπεί τα αεροδρόμια της ΕΕ, αναφέρει ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών μειώνονται, ενώ η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ και η συνακόλουθη μεταβλητότητα στη ζήτηση επιβαρύνουν περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε επιστολή προς τον Ευρωπαίο επίτροπο Μεταφορών, ο οργανισμός εκφράζει «αυξανόμενη ανησυχία» για τη διαθεσιμότητα καυσίμων και ζητά στενότερη παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με την επιστολή, εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί ουσιαστικά εντός τριών εβδομάδων, «μια συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ μπορεί να καταστεί πραγματικότητα». Παράλληλα τονίζεται ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πλησιάζει η θερινή τουριστική περίοδος, κατά την οποία η αεροπορική ζήτηση κορυφώνεται και στηρίζει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες ελλείψεις στην Ευρώπη, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, με το κόστος καυσίμων αεροσκαφών στη Βορειοδυτική Ευρώπη να σχεδόν διπλασιάζεται και να φτάνει τα 1.573 δολάρια ανά τόνο, από περίπου 750 δολάρια πριν από την πρόσφατη σύγκρουση στο Ιράν.

Ορισμένες περιοχές της Ασίας έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν περιορισμούς στη διανομή καυσίμων λόγω ελλείψεων, ενώ στην Ευρώπη οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι, προς το παρόν, διαθέτουν αποθέματα για μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, οι προμηθευτές δεν εγγυώνται ομαλές παραδόσεις πέρα από τον Μάιο, αυξάνοντας την αβεβαιότητα στον κλάδο.

Παράλληλα, έχουν ήδη καταγραφεί τοπικές διαταραχές, όπως περιορισμοί καυσίμων σε τέσσερα ιταλικά αεροδρόμια μετά από προβλήματα σε βασικό προμηθευτή, χωρίς όμως να συνδέονται άμεσα με τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 40% του παγκόσμιου εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών.

Η ACI Europe ζητά από την ΕΕ να δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης της παραγωγής και διαθεσιμότητας καυσίμων, επισημαίνοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει ενιαία χαρτογράφηση της κατάστασης, γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονισμό σε περίπτωση κρίσης.

Ήδη ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους λόγω αυξημένου κόστους. Η Delta Air Lines ανακοίνωσε μείωση χωρητικότητας κατά 3,5% και εκτιμά επιπλέον κόστος καυσίμων 2 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο. Η Air New Zealand και η LOT επίσης προχωρούν σε περικοπές πτήσεων και αναπροσαρμογές τιμολογιακής πολιτικής, καθώς το ενεργειακό κόστος καθιστά ορισμένα δρομολόγια μη βιώσιμα.

Παρά την πρόσφατη ανακοίνωση για εκεχειρία δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων παραμένουν υψηλές, διατηρώντας την πίεση σε ολόκληρη την αεροπορική αλυσίδα εφοδιασμού και αυξάνοντας την ανησυχία για πιθανές διαταραχές μέσα στο καλοκαίρι.