Την παράταση της προφυλάκισης του Άντριου Τέιτ για ακόμη ένα μήνα ζήτησαν σήμερα (30.12.2022) εισαγγελείς της Ρουμανίας από το δικαστήριο στο Βουκουρέστι που ασχολείται με τη σύλληψη της διχαστικής αυτής προσωπικότητας του ίντερνετ. Κατηγορείται για βιασμό, trafficking (λαθραία διακίνηση ανθρώπων) και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

«Εισαγγελείς κατά του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησαν από τον δικαστή δικαιωμάτων και ελευθεριών στο Δικαστήριο του Βουκουρεστίου να παραμείνουν υπό κράτηση οι τέσσερις ύποπτοι για 30 ημέρες», ανέφεραν σήμερα οι εισαγγελείς για τον πρώην επαγγελματία κικ μπόξερ που συνελήφθη για βιασμό και μια σειρά άλλων εγκλημάτων στη Ρουμανία.

Ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τριστάν, τέθηκαν χθες Πέμπτη (29.12.2022) υπό κράτηση αρχικά για 24 ώρες μαζί με δύο Ρουμάνους υπόπτους, όπως ανέφεραν σε δήλωσή τους εισαγγελείς της διεύθυνσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος αφού πραγματοποίησαν εφόδους σε ιδιοκτησίες των δύο υπόπτων στο Βουκουρέστι.

Οι δύο αδελφοί αρνήθηκαν να σχολιάσουν κάτι, όμως ο δικηγόρος τους επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται υπό κράτηση ενώ οι εισαγγελείς είπαν πως σε βάρος των αδελφών Τέιτ διεξαγόταν έρευνα από τον Απρίλιο.

«Οι τέσσερις ύποπτοι … φαίνεται πως συνέστησαν μια εγκληματική οργάνωση με στόχο να στρατολογούν, να στεγάζουν και να εκμεταλλεύονται γυναίκες εξαναγκάζοντάς τις να δημιουργούν πορνογραφικό περιεχόμενο που μπορούσε κανείς να δει σε εξειδικευμένους ιστοτόπους έναντι χρημάτων», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε δήλωσή τους αργά χθες.

Βίντεο από την έφοδο της ρουμανικής αστυνομίας στο κρησφύγετο του Άντριου Τέιτ δόθηκε στη δημοσιότητα και φαίνονται τα στελέχη των Αρχών να βρίσκουν όπλα, χρήματα και μαχαίρια.

Οι εισαγγελείς είπαν, επίσης, ότι βρήκαν έξι γυναίκες τις οποίες είχαν εκμεταλλευθεί σεξουαλικά οι ύποπτοι.

Ο Τέιτ έγινε γνωστός με μισογυνικά σχόλια και λόγους μίσους. Έχει πει, μεταξύ άλλων, πως οι γυναίκες που βιάζονται είναι εν μέρει υπεύθυνες για το βιασμό τους και πως ανήκουν σε άνδρες.

Αρκετές πλατφόρμες social media, όπως το Twitter, απέκλεισαν τον Τέιτ, όμως ο λογαριασμός του επανενεργοποιήθηκε το Νοέμβριο, αφού η πλατφόρμα εξαγοράστηκε από τον Έλον Μασκ. Σε ένα από τα μηνύματά του στο Twitter μετά την επιστροφή του στην πλατφόρμα, έγραψε ότι πηγαίνει στην Καλιφόρνια για να πει στον Μασκ ότι είναι «θρύλος».

Ο Τέιτ φαίνεται πως έχει στείλει σήμερα ένα μήνυμα μέσω του Twitter, πράγμα που σημαίνει ότι στη διάρκεια της κράτησής του έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό του και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί πώς απέκτησε πρόσβαση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε καλέσει, μέσω του Twitter, τον Άντριου Τέιτ να βρει κάτι άλλο να ασχοληθεί, αφού εκείνος της είχε πει πως έχει στην ιδιοκτησία του 33 αυτοκίνητα με «τεράστιες εκπομπές ρύπων».

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU