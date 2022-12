Και ποιος θα περίμενε ότι μια κόντρα στα social media για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον στα κρατητήρια; Σίγουρα όχι o διαβόητος influencer Άντριου Τέιτ (Andrew Tate), ο οποίος συνελήφθη στη Ρουμανία αφού η κόντρα του με την Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Twitter αποκάλυψε που ήταν.

Ο μισογύνης Tik Toker Άντριου Τέιτ (Andrew Tate) δεν συνελήφθη φυσικά για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που δεν προφανώς δεν έχει, ούτε για τα όσα είπε στην Γκρέτα Τούνμπεργκ μέσω Twitter. O αμφιλεγόμενος celebrity και ο αδερφός του κατηγορούνται για sex trafficking (εμπορία ανθρώπων), βιασμό και σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Και που εμπλέκεται σε όλο αυτό η Γκρέτα Τούνμπεργκ; Οι αρχές της Ρουμανίας φαίνεται ότι οδηγήθηκαν στα ίχνη του Άντριου Τέιτ (Andrew Tate) μετά από ένα βίντεο που ανέβασε στο Twitter και σε αυτό κορόιδευε τη νεαρή ακτιβίστρια. Αλλά το βιντεάκι του δεν ήταν μόνο περιπαικτικό, αποκάλυπτε και πού ακριβώς βρισκόταν.

Δείτε το βίντεο:

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf