Απέραντο πάρκινγκ το Κεντ με πάνω από 1500 φορτηγά εγκλωβισμένα στα σύνορα με την Γαλλία

Πάνω από 1.500 φορτηγά είναι εγκλωβισμένα στο Κεντ περιμένοντας να ανοίξουν τα σύνορα με την Γαλλία. Το Παρίσι ανακοίνωσε την Κυριακή το κλείσιμο των συνόρων με την Βρετανία για 48 ώρες εξαιτίας του φόβου για το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε στην χώρα.

Πάνω από 40 χώρες μαζί με την Γαλλία έχουν απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός τους από Βρετανούς.

650 φορτηγά είναι κολλημένα στον αυτοκινητόδρομο M20 και άλλα 873 σε ένα πάρκινγκ.

Holy guacamole! If there was a Queuing World Cup… damn, we Brits would absolutely smash it. So proud. #lorries #Kent #COVID19 #queuingworldcup https://t.co/ak6tEc82AJ