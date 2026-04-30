Απίστευτες εικόνες στον Σηκουάνα: Λεωφορείο έπεσε στο ποτάμι – Καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες

Λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον ποταμό Σηκουάνα στη Γαλλία το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026), μετά από λάθος χειρισμό οδηγού υπό εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στον Σηκουάνα. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι. Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση.