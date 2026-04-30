Απίστευτες εικόνες στον Σηκουάνα: Λεωφορείο έπεσε στο ποτάμι – Καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες

Στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός - Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στο ποτάμι
Λεωφορείο κατέληξε στον Σηκουάνα

Λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον ποταμό Σηκουάνα στη Γαλλία το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026), μετά από λάθος χειρισμό οδηγού υπό εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στον Σηκουάνα. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα.

Λεωφορείο μεε 4 επιβάτες κατέληξε στον Σηκουάνα
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασωστικά σκάφη και ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασωστικά σκάφη και ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή
/ REUTERS / Abdul Saboor

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι. Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση. 

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
120
96
70
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έως την Παρασκευή η νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ – Το σχέδιο της CENTCOM για τον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ
Επιμένει για διαπραγματεύσεις μέσω τηλεφώνου ο Αμερικανός πρόεδρος - «Εκμεταλλεύεται τις εσωτερικές διαιρέσεις», λέει ο Ιρανός βασικός διαπραγματευτής
Στενά Ορμούζ
