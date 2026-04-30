Έως την Παρασκευή η νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ – Το σχέδιο της CENTCOM για τον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δεχθεί νέα πρόταση από την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με το CNN.

Λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν (περιλάμβανε τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά), η Τεχεράνη φέρεται πως ετοιμάζει νέο πλάνο, ώστε να αποκατασταθεί και πάλι η ειρήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση πάντως που και αυτό το πλάνο δεν περιλαμβάνει την διά βίου παύση των πυρηνικών ενεργειών από το Ιράν, οι ΗΠΑ αναμένεται να αρνηθούν ξανά.

Αφού ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, εν όψει του β’ γύρου συνομιλιών με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται πλέον από το τηλέφωνο.

Τόνισε ξανά πως η αποδοχή της ιρανικής πρότασης θα εξαρτηθεί βασικά από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βασικός διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αναγκάσει το Ιράν να «παραδοθεί» ασκώντας οικονομική πίεση και εκμεταλλευόμενος τις εσωτερικές διαιρέσεις, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γκαλιμπάφ είπε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν προσπαθούν να αποδυναμώσουν τη χώρα εκ των έσω μέσω αυτού που περιέγραψε ως «τακτικές πολιορκίας και χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Axios, o Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την επέκταση του μπλόκου στα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα και πάλι με το ίδιο μέσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδιο για σύντομο και ισχυρό κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, σε μία προσπάθεια να αποδεκατίσει τις δυνάμεις του ώστε να παραδοθούν στον πόλεμο.

Το δεύτερο σχέδιο που καταρτίσει, αφορά τον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την επαναλειτουργία τους – ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις.

Οι στρατιωτικοί διοικητές πρόκειται να ενημερώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Πέμπτη σχετικά με νέες στρατιωτικές επιλογές.