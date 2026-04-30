Μπανγκόκ: Έκρυψε πάνω της 30 σπάνιες χελώνες για να περάσει από τον έλεγχο αεροδρομίου – Δείτε φωτογραφίες

Τριάντα σπάνιες χελώνες, είχε κρύψει στα ρούχα της μίας 19χρονη ώστε να τις περάσει κρυφά από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ. Οι φωτογραφίες με τα χελωνάκια τυλιγμένα σε υφάσματα, έχουν κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με την ίδια απορία να δημιουργείται σε όλους; Τι τα ήθελε 30 χελωνάκια κρυμμένα στα εσώρουχά της;

Η 19χρονη με καταγωγή από την Ταϊλάνδη, προσπάθησε να πετάξει προς την Ταϊπέι, το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) αλλά οι κινήσεις της την πρόδωσαν. Οι αστυνομικοί του αεροδρομίου Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ την είδαν να κινείται νευρικά και αμέσως προχώρησαν σε έλεγχο.

Τότε βρήκαν τις 30 ινδικές αστροχελώνες δεμένες στο σώμα της και κρυμμένες μέσα σε υφάσματα. Η μία από αυτές ήταν ήδη νεκρή.

Η αστεροχελώνα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και όμορφα είδη χερσαίας χελώνας, γνωστή και ως ινδική αστεροειδής χελώνα για το ιδιαίτερο καβούκι της με τα «αστεροειδή» σχέδια.

«Η ύποπτη χρησιμοποίησε αυτοκόλλητη ταινία για να ακινητοποιήσει τα ζώα, τα τοποθέτησε σε υφασμάτινες σακούλες και τα έδεσε στο σώμα της για να αποφύγει τον εντοπισμό», πρόσθεσαν οι αρχές της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με τους τελωνειακούς υπαλλήλους της Ταϊλάνδης, αυτές οι χελώνες, που προστατεύονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), πωλούνται ακριβά στη μαύρη αγορά.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική αξία των χελωνών που κατασχέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 9.000 δολάρια.

Η νεαρή γυναίκα κατηγορήθηκε για παράνομη μεταφορά ζώων και τελωνειακή απάτη. Οι αρχές ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η γυναίκα ήταν μέλος ενός μεγαλύτερου δικτύου λαθρεμπορίου.

Οι ινδικές αστροχελώνες έχουν χαρακτηριστεί «ευάλωτα» είδη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης η οποία σημειώνει ότι τις χελώνες αυτές τις βάζουν στο στόχαστρο για να καλύψουν τη διεθνή ζήτηση για «εξωτικά κατοικίδια».

Η Ταϊλάνδη αποτελεί σημαντικό κόμβο για τους λαθρέμπορους της άγριας ζωής, οι οποίοι συχνά πωλούν πολύτιμα απειλούμενα είδη στην επικερδή ασιατική μαύρη αγορά.