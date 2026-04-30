Κάρολος και Καμίλα στη Νέα Υόρκη: Τίμησαν τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και συναντήθηκαν με λαμπερά πρόσωπα όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η Άννα Γουίντουρ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα συνομιλούν με τον Έντουαρντ Ένινφουλ, τη Σάρλοτ Τίλμπουρι και τον Λάιονελ Ρίτσι

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη – την τρίτη ημέρα της ιστορικής επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχθηκε μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα του πλανήτη σε φιλανθρωπικό γκαλά στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της περιοδείας τους στην Ουάσινκτον και μετά το επίσημο και υπέρλαμπρο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στη Νέα Υόρκη είχε όλα τα στοιχεία μιας πραγματικά εντυπωσιακής βασιλικής περιοδείας. Από επίσημες δεξιώσεις μέχρι πολιτιστικές συναντήσεις, το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε πλαισιωμένο από μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους που στήριξαν το έργο του King’s Trust βρέθηκαν η Άννα Γουίντουρ, η Κάθριν Τζένκινς, η Κάρλι Κλος και ο Λάιονελ Ρίτσι, εκπροσωπώντας τον κόσμο της μόδας, της μουσικής και της σόουμπιζ και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στην εντυπωσιακή εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ, το μοντέλο Ιμάν, η ηθοποιός και μοντέλο Νίνα Ντόμπρεβ, ολοκληρώνοντας μια γεμάτη ημέρα γεμάτη για το βασιλικό ζεύγος στο Μανχάταν.

Άννα Γουίντορ και Καμίλα
Άννα Γουίντορ και Καμίλα / Chris Jackson / Pool via REUTERS

Η τετραήμερη επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ έχει ήδη χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επιτυχημένη, ενώ αποδίδεται σε αυτήν και βελτίωση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ημέρα τους ξεκίνησε με μια συμβολική κίνηση: τίμησαν τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας «διαρκή αλληλεγγύη στον αμερικανικό λαό».

Το μήνυμά τους συνόδευσε μια ανθοδέσμη που τοποθετήθηκε στο επιβλητικό μνημείο στη Νέα Υόρκη, στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους πριν από σχεδόν 25 χρόνια.

Τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου τίμησαν βασιλιάς Κάρολος και Καμίλα
Τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου τίμησαν βασιλιάς Κάρολος και Καμίλα / Samir Hussein/Pool via REUTERS

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, ο βασιλιάς συναντήθηκε και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε δηλώσει πως ο Κάρολος θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ινδία το διαμάντι Koh-i-Noor.

Η βασίλισσα Καμίλα, από την πλευρά της, συναντήθηκε με τη σταρ του Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, σε εκδήλωση αφιερωμένη στη λογοτεχνία στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, με την ηθοποιό να χαρακτηρίζει την επίσκεψή της «εξαιρετική για όλους τους Νεοϋορκέζους».

Καμίλα και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
Η βασίλισσα Καμίλα «κατέκτησε» το Μανχάταν, διάβασε στα παιδιά το «Γουίνι το αρκουδάκι» παρέα με την Κάρι Μπράντσο / ADAM GRAY/Pool via REUTERS

Ο Λάιονελ Ρίτσι, παγκόσμιος πρεσβευτής του King’s Trust, επαίνεσε την ομιλία του Καρόλου στο Καπιτώλιο, λέγοντας πως «ήταν εξαιρετική» και ότι ο βασιλιάς κατάφερε να συνδυάσει πολιτική και ανθρωπιά «με τρόπο που μόνο εκείνος μπορεί».

Άννα Γουίντορ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
Άννα Γουίντορ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ / Tierney L. Cross/Pool via REUTERS

Η ομιλία του Καρόλου, που έθιξε ζητήματα όπως η στήριξη στην Ουκρανία, η περιβαλλοντική κρίση και η σημασία του κράτους δικαίου, απέσπασε θετικά σχόλια, ενώ σύμφωνα με τους New York Times περιείχε και διακριτικές αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και βασίλισσα Καμίλα
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και βασίλισσα Καμίλα / Michael M. Santiago/Pool via REUTERS

Στο γκαλά που ακολούθησε στον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Κάρολος προκάλεσε γέλια λέγοντας: «Διστάζω να κάνω άλλη μια ομιλία – ίσως σας έχω κουράσει ήδη», ενώ με χιούμορ πρόσθεσε ότι «κοιτάζοντας το μέλλον, δεν θα δω το πολύ μακρινό μέλλον», καλώντας τους παρευρισκόμενους να στηρίξουν τη νέα γενιά.

Η Άννα Γουίντορ
Η Άννα Γουίντορ / REUTERS/Mike Segar
Η Ντονατέλα Βερσάτσε
Η Ντονατέλα Βερσάτσε / REUTERS / Suzanne Plunkett/Pool
Ιμάν
Το μοντέλο Ιμάν / REUTERS/Mike Segar
Η Καμίλα διαβάζει στα παιδιά
Η Καμίλα διαβάζει στα παιδιά / Chris Jackson/Pool via REUTERS
Ο βασιλιάς Κάρολος συναντάει παιδιά
Ο βασιλιάς Κάρολος συναντάει παιδιά / Aaron Chown/Pool via REUTERS

Σε μια σπάνια δήλωσή της, η Καμίλα χαρακτήρισε το ταξίδι «υπέροχο», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον βασιλιά, αποκαλώντας τον «εξαιρετικό εκπρόσωπο της χώρας του» και «καλό φίλο».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Κάρολος συμφωνεί μαζί του στην ανάγκη να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να απαντά πως ο βασιλιάς παραμένει προσηλωμένος στη διαχρονική θέση της κυβέρνησης για την πυρηνική αποτροπή.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν και διπλωματικές επαφές μεταξύ της υπουργού Εσωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ και του Αμερικανού ομολόγου της Μάρκο Ρούμπιο, με επίκεντρο την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ένταση με το Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

O βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα ολοκληρώσουν την τετραήμερη επισκεψή τους στις ΗΠΑ σήμερα (30.04.2026) με μια επίσημη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια ο Βρετανός μονάρχης αναμένεται να κάνει κατάθεση στεφάνου στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κατά μήκος του ποταμού Πότομακ στη Βιρτζίνια, ιερή τοποθεσία για πολλούς Αμερικανούς όπου έχουν ταφεί δεκάδες χιλιάδες από τους πεσόντες εν πολέμω της χώρας, καθώς και δύο πρόεδροι και κάποιοι πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το απόγευμα ο Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται να πετάξουν για τις Βερμούδες αφού θα παραστούν σε εκδηλώσεις στη Βιρτζίνια.

