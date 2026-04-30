Κάρολος και Καμίλα στη Νέα Υόρκη: Τίμησαν τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και συναντήθηκαν με λαμπερά πρόσωπα όπως η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η Άννα Γουίντουρ

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη – την τρίτη ημέρα της ιστορικής επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχθηκε μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα του πλανήτη σε φιλανθρωπικό γκαλά στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της περιοδείας τους στην Ουάσινκτον και μετά το επίσημο και υπέρλαμπρο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Η επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στη Νέα Υόρκη είχε όλα τα στοιχεία μιας πραγματικά εντυπωσιακής βασιλικής περιοδείας. Από επίσημες δεξιώσεις μέχρι πολιτιστικές συναντήσεις, το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε πλαισιωμένο από μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους που στήριξαν το έργο του King’s Trust βρέθηκαν η Άννα Γουίντουρ, η Κάθριν Τζένκινς, η Κάρλι Κλος και ο Λάιονελ Ρίτσι, εκπροσωπώντας τον κόσμο της μόδας, της μουσικής και της σόουμπιζ και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στην εντυπωσιακή εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Στέλα ΜακΚάρτνεϊ, το μοντέλο Ιμάν, η ηθοποιός και μοντέλο Νίνα Ντόμπρεβ, ολοκληρώνοντας μια γεμάτη ημέρα γεμάτη για το βασιλικό ζεύγος στο Μανχάταν.