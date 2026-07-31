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Απίστευτη έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο: Οι ένοικοι εκτοξεύτηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά και βρέθηκαν ζωντανοί

Οι δύο ένοικοι εντοπίστηκαν με σοβαρά εγκαύματα σε διαφορετικά σημεία της περιοχής
Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι στο Οχάιο
Η στιγμή της έκρηξης στο σπίτι στο Οχάιο / Χ
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Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην πόλη Κάντον του Οχάιο, όταν μια τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε ένα σπίτι και εκτόξευσε τους δύο ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτό εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού. Σύμφωνα με τις αρχές στο Οχάιο, ο εκκωφαντικός θόρυβος έγινε αισθητός σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε μεγάλες ζημιές στη γύρω περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο ένας από τους δύο ενοίκους εκτοξεύτηκε περίπου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι. Οι διασώστες τον εντόπισαν ζωντανό, όμως έφερε σοβαρά εγκαύματα στο 80% του σώματός του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος ένοικος βρέθηκε αρκετές ώρες αργότερα, σε απόσταση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων από το σημείο της έκρηξης. Και εκείνος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WKYC-TV News, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί με ποιον τρόπο κατέληξε τόσο μακριά.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού. «Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε», είπε ένας γείτονας.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι η έκρηξη σκόρπισε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους τόσο για τα συνεργεία διάσωσης όσο και για τους κατοίκους. Τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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