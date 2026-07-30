Συλλυπητήρια από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο των πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο: Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία

Τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γύθειο εξέφρασε την Πέμπτη (30.07.2026) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μήνυμά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, προαναγγέλλοντας παράλληλα πρόσθετη στήριξη για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων. «Τα βαθύτερά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει επιπλέον βοήθεια προς την Ελλάδα, παραπέμποντας στην αλληλεγγύη που είχε επιδείξει η χώρα προς τη Γαλλία και την Ισπανία σε αντίστοιχες κρίσεις.

🇬🇷 Τα βαθύτατά μου συλλυπητήρια στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό για την απώλεια των τριών πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.



Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.



Η ΕΕ ετοιμάζει επιπλέον στήριξη, όπως ακριβώς… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2026

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη χώρα.

«Η γενναιότητά τους θα μείνει στην ιστορία» αναφέρει σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).