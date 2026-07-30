Ιταλία: Τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στην Σικελία, εξετάζεται το αν προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης – Αναφορές για τραυματίες και αγνοούμενους

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίου στην Σικελία, νότια της Ιταλίας, με ομάδες διάσωσης της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την εύρεση αγνοουμένων, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης

Το τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε βρισκόταν στα νότια της πόλης της Σικελίας, στην Πιστουνίνα και στέγαζε διαμερίσματα και καταστήματα. Ο δήμαρχος της Μεσσίνας, Φεντερίκο Μπάζιλε, δήλωσε ότι πιστεύει πως η κατάρρευση μπορεί να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου.

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Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο πιθανής δομικής βλάβης του κτιρίου.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι ιταλικές αρχές, φαίνεται το κατεστραμμένο τμήμα του κτιρίου, με τα πλάνα να προκαλούν σοκ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται αναφορές για 3 τραυματίες και 7 αγνοούμενους.

Σε ανάρτηση στο Facebook, ο Basile ανέφερε ότι οι σκέψεις του είναι με τους πληγέντες και τις οικογένειές τους, οι οποίες περνούν μεγάλο φόβο και ανησυχία.

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Η δημοτική διοίκηση ενεργοποίησε το δημοτικό κέντρο κρίσης για να συντονίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης και να υποστηρίξει τους πληγέντες κατοίκους, δήλωσε ο Μπάσιλε.

❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.



Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026

Ο Ρενάτο Σκιφάνι, πρόεδρος της Σικελίας, δεσμεύτηκε να στηρίξει την πόλη σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται.

Στο σημείο για τις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευμένα σκυλιά και drones για να αναζητήσουν τυχόν παγιδευμένους.

Το κατεστραμμένο τμήμα του κτιρίου ασφαλίστηκε επίσης για να συνεχιστεί με ασφάλεια η έρευνα.