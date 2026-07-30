Ισπανία: Χιλιάδες μετανάστες «πλημμύρισαν» τη Θέουτα – Συγκλονίζουν τα βίντεο που φτάνουν στην ακτή κολυμπώντας από το Μαρόκο

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση στη Θέουτα, καθώς περίπου 1.500 μετανάστες έφτασαν στην πόλη κολυμπώντας από το Μαρόκο μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Ο επικεφαλής της περιοχής έκανε λόγο για ανθρωπιστική και ζήτημα ασφάλειας.

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, είναι οι δύο ισπανικές πόλεις στη Βόρεια Αφρική και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Κατά διαστήματα, πολλοί μετανάστες προσπαθούν να περάσουν από εκεί για να φτάσουν στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, δήλωσε σε δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις ότι οι πρόσφατες αφίξεις έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητες της πόλης. Όπως είπε, εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάζονται να κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», ενώ πρόσθεσε ότι οι δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της προβλεπόμενης χωρητικότητάς τους, αναφέρει το Reuters.

🇪🇸 This is what an invasion looks like… hundreds of illegals storming Spain’s shores



Over 1,500 migrants have bypassed border security by swimming around the Tarajal breakwaters in just over a week, with arrivals averaging about 300 per day.



Local reception systems have… pic.twitter.com/eUE47fx5e7 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Σε άλλη συνέντευξή του, τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, ζήτησε «μια αποφασιστική, δυναμική, άμεση και συντονισμένη απάντηση», με έναν ενιαίο μηχανισμό διοίκησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, θα επισκεφθεί τη Θέουτα. Εκεί θα συναντηθεί με τις τοπικές αρχές και τους υπεύθυνους ασφαλείας για να εξετάσουν την κατάσταση.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνεργάζονται πολλά υπουργεία, με στόχο να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων και να δοθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην περιοχή.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι πλήρως δεσμευμένη να δώσει άμεση απάντηση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Θέουτα.

Κινητοποιούμε όλους τους απαραίτητους πόρους, συνεργαζόμαστε με τις αρχές του Μαρόκου και τους διεθνείς εταίρους μας, ενώ προετοιμάζουμε τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα το συντομότερο δυνατό. Αυτό ακριβώς μετέφερα και στον πρόεδρο της Θέουτα, Χουάν Βίβας.

Αυτή είναι η στιγμή να χτίσουμε λύσεις, με υπευθυνότητα και συνεργασία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.