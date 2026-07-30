«Απόλυτο χάος» στην Ισπανία: Εννέα νεκροί μετανάστες στην προσπάθεια να φτάσουν στη Θέουτα – Η κυβέρνηση Σάντσεθ στέλνει στρατό

Τραγικό θάνατο βρήκαν εννέα μετανάστες κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα στην Ισπανία. Την ίδια ώρα, ο Πέδρο Σάντσεθ, θα αναπτύξει τον στρατό της για να «αποκαταστήσει την τάξη στα σύνορα με το Μαρόκο» μετά την εισροή χιλιάδων μεταναστών στο ισπανικό έδαφος.

Νωρίτερα σήμερα νωρίτερα σήμερα (30.07.2026) εκατοντάδες μετανάστες κατάφεραν να μπουν παράνομα στη Θέουτα, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Ισπανία. «Ανασύρθηκαν εννέα σοροί» είπε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκατοντάδες μετανάστες από το Μαρόκο μπήκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, που βρίσκεται στη βόρεια Αφρική. Ο δήμαρχος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, δήλωσε ότι η εισροή προσφύγων είναι υπερβολική και κάλεσε την ισπανική κυβέρνηση να παρέμβει. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Συγκλονιστικά πλάνα έδειχναν μετανάστες να κολυμπούν και να χρησιμοποιούν φουσκωτούς κρίκους και άλλες συσκευές επίπλευσης για να κολυμπήσουν προς τη Θέουτα την Πέμπτη (29.06.2026), ενώ άλλοι έτρεχαν μέσα από μια πύλη στον συνοριακό φράχτη.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι μεταξύ 2.000 και 3.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Θέουτα την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters, αλλά ανέφεραν ότι η Guardia Civil δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό. Εν τω μεταξύ, η δημόσια ισπανική ραδιοτηλεόραση RTVE ανέφερε ότι «εκατοντάδες» άτομα πέρασαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανέφερε επίσης ότι περισσότεροι από 1.500, κυρίως νέοι Μαροκινοί μετανάστες, είχαν φτάσει στη Θέουτα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα sovial media έδειχναν μεγάλα πλήθη ανθρώπων, κυρίως Μαροκινούς, να περπατούν γύρω από τους κυματοθραύστες στην παραλία Ταρατζάλ σε τοπικούς δρόμους. Ενώ η πλειοψηφία φαινόταν να είναι νέοι άνδρες, υπήρχαν επίσης οικογένειες με γυναίκες και μικρά παιδιά.

Seis horas nadando en el mar hasta llegar a Ceuta, dicen los traidores.



Entran hasta con bicicleta a cuestas. pic.twitter.com/Fg4BIOASiO — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026

«Η κατάσταση είναι απόλυτο χάος», δήλωσε ο Ρασίντ Σμπιχί, επικεφαλής της ένωσης που εκπροσωπεί τους αξιωματικούς της Πολιτοφυλακής της Ισπανίας στη Θέουτα, οι οποίοι αστυνομεύουν τα σύνορα. «Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε ακριβείς αριθμούς, αλλά υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες που διασχίζουν τα σύνορα», είπε, προσθέτοντας ότι τα σύνορα έχουν «καταρρεύσει εντελώς».

Ο Βίβας είπε ότι οι σοροί 60 ανθρώπων ανασύρθηκαν στη θάλασσα τους τελευταίους μήνες, μετέδωσε το RTVE. Παράλληλα στην πόλη της Θέουτα έχουν ξεσπάσει επεισ΄πδια μεταξύ πολιτών και μεταναστών με βίντεο από τις εντάσεις να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

BREAKING:



First clashes have broken out in the streets of Ceuta between Spanish citizens and Moroccan invaders.



🇪🇸 pic.twitter.com/NV0gmewvS9 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Η Θέουτα, στη βόρεια ακτή του Μαρόκου, χωρίζεται από την ηπειρωτική Ισπανία από το Στενό του Γιβραλτάρ και αποτελεί εδώ και καιρό κομβικό σημείο για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κλίμακα της διέλευσης, με αριθμούς που κυμαίνονται από εκατοντάδες έως χιλιάδες ανθρώπους.

Πρόσθεσε επίσης ότι η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από ανθρωπιστικής και ασφαλιστικής πλευράς, προειδοποιώντας ότι τα κέντρα υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων λειτουργούν με πολλαπλάσιες δυνατότητες από την προβλεπόμενη, σύμφωνα με το Reuters.

Η αύξηση αυτή έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Μάιο του 2021, όταν περίπου 8.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες μέρες , επιδεινώνοντας τις διπλωματικές εντάσεις με το Μαρόκο.

Οι θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια της Ισπανίας, οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική, αντιπροσωπεύουν τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

Οι ισπανικές αρχές έχουν αυξήσει την ασφάλεια γύρω από τους θύλακες τα τελευταία χρόνια μέσω αυξημένης επιτήρησης, ενίσχυσης των φραγμών και βελτίωσης των διμερών σχέσεων με το Μαρόκο, αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν να επιχειρούν να διασχίσουν τα σύνορα.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ στέλνει στρατό στη Θέουτα

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν σήμερα μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

El Ejército se dirige a la frontera de Ceuta con Marruecos.



Seguir: @elalcazar_es pic.twitter.com/Peg5QKL7RA — El Alcázar (@elalcazar_es) July 30, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.