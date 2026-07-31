O Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς – Νέα Παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την πολιτική μετάβαση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ιστορικό ορόσημο στην προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σχετικά με τη συμφωνία για τη Γάζα που περιλαμβάνει και τον αφοπλισμό της Χαμάς ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του Σχεδίου των 20 Σημείων του Τραμπ».

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Όπως εξήγησε, η συμφωνία θα εφαρμοστεί σε προσεκτικά σχεδιασμένες φάσεις. Καθώς θα ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούν σταδιακά, ενώ η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τις γειτονικές περιοχές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο η περιοχή βρισκόταν αντιμέτωπη με έναν αιματηρό πόλεμο, μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και ομήρους που κρατούνταν υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες. «Έχουμε πετύχει ιστορική πρόοδο και εξακολουθεί να υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», σημείωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις χώρες που διαμεσολάβησαν στις συνομιλίες. «Θέλω να ευχαριστήσω τους διαμεσολαβητές – την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία – για τις σημαντικές προσπάθειές τους και ιδιαίτερα την εξαιρετική ομάδα μου, της οποίας η ακούραστη δουλειά έκανε δυνατή αυτή την ιστορική εξέλιξη», ανέφερε.

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Ο Τραμπ διαμήνυσε ακόμη ότι «Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου ΔΕΝ θα επιτραπεί να επιστρέψει!», ενώ υποστήριξε ότι, βάσει της συμφωνίας, «η Γάζα θα βρίσκεται πλέον στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί τον ΛΑΟ της».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, συνεχάρη όλους όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, γράφοντας: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΛΟΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ!»

Δυο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο γενικός διευθυντής και ανώτατος εκπρόσωπος του Board of Peace για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, αποκάλυψε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από πολύμηνες και εξαιρετικά δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε: «Σήμερα επιτεύχθηκε συμφωνία για τον αφοπλισμό και την πολιτική μετάβαση στη Γάζα. Χρειάστηκαν μήνες πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων για να φτάσουμε ως εδώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπήρξαν αρκετές στιγμές που δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρναμε… Αυτό που προβλέπει η συμφωνία έχει σημασία. Αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η εφαρμογή και η επαλήθευση πρέπει να είναι πραγματικές. Η αποχώρηση πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τον αφοπλισμό».

Ο Μλαντένοφ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας και πρώην ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την πιστή εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την ελπίδα για το μέλλον της περιοχής, σημειώνοντας: «Μπροστά μας βρίσκεται μια Γάζα που θα έχει ανοικοδομηθεί, θα διοικείται από Παλαιστίνιους και θα βρίσκεται σε ειρήνη με το Ισραήλ, με έναν πολιτικό ορίζοντα που θα οδηγεί σε μια ουσιαστική επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Αυτή είναι πλέον η δουλειά που έχουμε μπροστά μας.»