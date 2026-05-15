Απρόβλεπτη καταδίωξη στις ΗΠΑ: Το αυτοκίνητο του υπόπτου εκτοξεύθηκε στον αέρα στην προσπάθεια να γλυτώσει

Βίντεο που δημοσίευσαν οι αρχές στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ δείχνει το αυτοκίνητο ενός υπόπτου κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, να πετάει πάνω από ένα άλλο όχημα καθώς προσπαθούσε να διαφύγει.

Ο ύποπτος, ο οποίος κρατείται με πολλαπλές κατηγορίες, τελικά συνελήφθη μετά από σύντομη καταδίωξη με τα πόδια, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Fond du Lac δημοσίευσε βίντεο.

Η περιπολία της πολιτείας του Ουισκόνσιν σταμάτησε ένα αυτοκίνητο στην εθνική οδό I-41 βόρεια το πρωί του Σαββάτου (09.05.2026). Ένας αστυνομικός κάλεσε βοήθεια επειδή για το αυτοκίνητο υπήρχε ενεργό ένταλμα κακουργήματος στην κομητεία Κενόσα.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέσα από ένα χώρο στάθμευσης και στην οδό Pioneer, στη συνέχεια στην οδό Johnson και πίσω στην εθνική οδό I-41 βόρεια. Καθώς το αυτοκίνητο έτρεχε προς την ράμπα εξόδου της οδού Winnebago, έπεσε σε ένα χαντάκι, ανέβηκε το ανάχωμα και πάνω από την κυκλοφορία στην οδό Winnebago πριν σταματήσει σε ένα χωράφι στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Ο οδηγός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 44χρονος Dewayne Stokes από το Μιλγουόκι, βγήκε από το αυτοκίνητο και έφυγε τρέχοντας, αλλά δέχτηκε επίθεση με τέιζερ και συνελήφθη – τερματίζοντας μια καταδίωξη που κάλυψε απόσταση τεσσάρων και μισό μιλίων. Ήταν το μόνο άτομο στο αυτοκίνητο.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα μετά την καταδίωξη στην κομητεία Fond du Lac. Στη συνέχεια, κρατήθηκε για την απαγγελία κατηγοριών που σχετίζονται με την καταδίωξη.